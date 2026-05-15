Trump affirme que la Chine pourrait acheter 750 avions Boeing

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La Chine a accepté d'acheter 200 Boeing

BA.N , avec un engagement potentiel d'achat pouvant aller jusqu'à 750 appareils, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump aux journalistes.

Donald Trump a précisé que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric GE.N .