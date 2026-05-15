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Trump affirme que la Chine pourrait acheter 750 avions Boeing
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a accepté d'acheter 200 Boeing

BA.N , avec un engagement potentiel d'achat pouvant aller jusqu'à 750 appareils, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump aux journalistes.

Donald Trump a précisé que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric GE.N .

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BOEING CO
229,320 USD NYSE -4,70%
GE AEROSPACE
291,620 USD NYSE -1,06%
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