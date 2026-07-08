Trump affirme qu'il utilisera l'ancien Air Force One pour se rendre au Royaume-Uni, tandis que le nouvel avion s'y rendra également

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'il piloterait un ancien Air Force One depuis la Turquie jusqu'au Royaume-Uni « en souvenir du bon vieux temps », tandis que le nouvel appareil offert aux États-Unis par le Qatar se rendra à la même base au Royaume-Uni, selon un message publié sur Truth Social.

Trump a précisé que l’Air Force One, récemment remis à neuf, se rendra à la base de la RAF Mildenhall au Royaume-Uni afin que les militaires américains qui y sont stationnés puissent visiter l’appareil.

Ce nouvel appareil est un Boeing BA.N 747 offert aux États-Unis par le Qatar l’année dernière et réaménagé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies LHX.N .

Ce jumbo jet a été peint dans une livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée choisie par Trump, marquant ainsi une rupture avec le design emblématique utilisé sur l’Air Force One depuis des décennies.

« Tout le monde est tellement enthousiaste et nous avons pensé qu’ils devaient être les premiers », a écrit Trump, ajoutant que l’Air Force One sortant effectuerait le trajet de la Turquie à Mildenhall « en souvenir du bon vieux temps ».

L’acquisition de ce jet qatari avait suscité une vive attention . La modernisation de cet avion de luxe a nécessité des mises à niveau en matière de sécurité, des améliorations des systèmes de communication pour empêcher les écoutes, ainsi que l’intégration de capacités de défense antimissile, ont indiqué des experts.