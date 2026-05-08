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Trump affirme qu'il recevra d'ici le 4 juillet le jet offert par le Qatar pour servir d'Air Force One
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 02:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré jeudi aux journalistes que les États-Unis allaient recevoir un Boeing 747 offert par le Qatar, destiné à rejoindre la flotte d'Air Force One d'ici le 250e anniversaire de la nation, le 4 juillet, confirmant ainsi une exclusivité de Reuters.

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