 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme qu'Apple va collaborer avec Intel pour fabriquer des puces aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 06:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi dans un message publié sur Truth Social qu'Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec Intel INTC.O pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

Intel avait conclu un accord préliminaire pour fabriquer certaines puces pour Apple, à l'issue de discussions qui ont duré plus d'un an, avait rapporté le Wall Street Journal en mai.

Apple et Intel n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Un accord avec Intel aide Apple à diversifier sa base de production alors qu’elle cherche à accroître sa capacité de fabrication de puces. L’entreprise dépend fortement de TSMC

2330.TW , dont les lignes de production de pointe sont très sollicitées par les fabricants de puces d’IA tels que Nvidia

NVDA.O et AMD AMD.O .

Apple

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
512,4800 USD NASDAQ +1,02%
APPLE
295,9500 USD NASDAQ -1,10%
INTEL
121,1000 USD NASDAQ +3,46%
NVIDIA
204,6500 USD NASDAQ -1,33%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, lors de sa première conférence de presse. (Crédits: Federal Reserve)
    La Fed entame l'ère Warsh en laissant ses taux inchangés, prévoit une hausse en 2026
    information fournie par Reuters 18.06.2026 07:00 

    par Howard Schneider La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi ses taux directeurs dans leur fourchette actuelle de 3,50% à 3,75% lors de la première réunion présidée par Kevin Warsh, tout en lançant un vaste programme de réformes concernant ... Lire la suite

  • La star portugaise Cristiano Ronaldo grimace lors du match contre la République démocratique du Congo, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Mondial-2026: Kane guide l'Angleterre, Ronaldo erre avec Portugal
    information fournie par AFP 18.06.2026 06:39 

    Le premier round de la phase de groupe s'est achevé mercredi, avec l'Angleterre de Harry Kane qui a lancé son Mondial-2026 en mode costaud contre la Croatie (4-2), contrairement au Portugal d'un Cristiano Ronaldo fantomatique, neutralisé par l'accrocheuse République ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.06.2026 06:28 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT ... Lire la suite

  • Le président cubain Miguel Diaz-Canel agite un drapeau national lors de célébrations, à La Havane, le 16 avril 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    Cuba: le Parti communiste approuve un train de réformes vers plus d'économie de marché
    information fournie par AFP 18.06.2026 05:02 

    La plus haute autorité du Parti communiste cubain (PCC) a approuvé mercredi un paquet de réformes vers plus d'économie de marché au moment où l'île, mise sous pression par Washington, traverse une très grave crise économique. "Le comité central du Parti approuve ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
77,87 -1,00%
CAC 40
8 430,79 -0,20%
SPACEX
191,82 -4,95%
Or
4 320,39 -1,34%
EUR/USD SPOT
1,15205 +0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank