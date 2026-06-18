Trump affirme qu'Apple va collaborer avec Intel pour fabriquer des puces aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi dans un message publié sur Truth Social qu'Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec Intel INTC.O pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

Intel avait conclu un accord préliminaire pour fabriquer certaines puces pour Apple, à l'issue de discussions qui ont duré plus d'un an, avait rapporté le Wall Street Journal en mai.

Apple et Intel n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Un accord avec Intel aide Apple à diversifier sa base de production alors qu’elle cherche à accroître sa capacité de fabrication de puces. L’entreprise dépend fortement de TSMC

2330.TW , dont les lignes de production de pointe sont très sollicitées par les fabricants de puces d’IA tels que Nvidia

NVDA.O et AMD AMD.O .