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Trump affirme avoir longuement discuté de Taïwan avec Xi et ne voit aucun conflit
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait longuement discuté de Taïwan avec le dirigeant chinois Xi Jinping et qu'il ne pense pas qu'il y ait de désaccord sur cette question.

S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One lors de son retour d'une visite en Chine, M. Trump a déclaré qu'il n'avait pris aucun engagement concernant Taïwan, une île que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Les États-Unis sont le principal soutien international de Taïwan, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles, et son plus grand fournisseur d'armes.

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