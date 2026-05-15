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Trump affirme avoir discuté des ventes d'armes à Taïwan avec Xi Jinping ; une décision devrait être prise prochainement
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de la tête d'article, ajout de détails supplémentaires) par Trevor Hunnicutt

Le président Donald Trump a déclaré vendredi avoir discuté des ventes d'armes américaines à Taïwan avec le président chinois Xi Jinping lors de leurs entretiens à Pékin, et a indiqué qu'il prendrait bientôt une décision à ce sujet, soulignant ainsi un point de friction dans les relations entre les États-Unis et la Chine.

S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One lors de son retour de Chine, M. Trump a déclaré que lui et Xi « avaient beaucoup parlé de Taïwan », mais a ajouté qu'il ne pensait pas qu'il y ait de conflit sur cette question. Il a précisé qu'il n'avait pris aucun engagement envers Xi concernant Taïwan.

M. Trump a également déclaré que Xi lui avait demandé directement si les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’attaque de la Chine contre l’île, mais qu’il avait refusé de répondre.

« Il n’y a qu’une seule personne qui le sache, et c’est moi. Je suis la seule personne », a déclaré Trump. « Cette question m’a été posée aujourd’hui par le président Xi. J’ai répondu que je ne parlais pas de cela. »

La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et s’oppose depuis longtemps aux ventes d’armes américaines à l’île, que Pékin considère comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Les États-Unis, bien qu’ils n’aient pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, restent le plus important soutien international de Taïwan et son plus grand fournisseur d’armes.

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