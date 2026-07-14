Trump abandonne son projet de redevance sur le détroit d'Ormuz au profit d'accords d'investissement dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur deux pétroliers émiratis pris pour cible plus tôt, ainsi que sur les sirènes à Bahreïn, aux paragraphes 10 et 11)

* Trump affirme avoir pris cette décision à la suite de conversations avec des dirigeants du Moyen-Orient

* Le message ne donne aucun détail sur les engagements pris par les États du Golfe

* L'Iran fait état d'explosions; le Koweït indique que ses défenses aériennes réagissent aux menaces de drones

par Enas Alashray, Elwely Elwelly, Tala Ramadan et Katharine Jackson

Le président américain Donald Trump est revenu sur sa proposition d’imposer une redevance de transit de 20 % pour sécuriser le détroit d’Ormuz, voie navigable vitale, dans le cadre du conflit avec l’Iran, déclarant mardi qu’il chercherait plutôt à conclure des accords d’investissement avec les États du Golfe .

Les forces américaines avaient mené plusieurs vagues d’attaques pour la troisième nuit consécutive après que Téhéran eut annoncé la fermeture du détroit, ce qui avait poussé Trump, lundi, à rétablir un blocus sur le trafic maritime iranien et à proposer cette redevance.

Mais un peu moins de cinq heures avant l’entrée en vigueur prévue, à 20 h 00 GMT, d’un blocus naval américain de tous les ports et zones côtières iraniens, Trump a déclaré que le détroit était ouvert à tout le trafic maritime, à l’exception de celui de l’Iran.

« À la suite de discussions très fructueuses avec les dirigeants du Moyen-Orient, j’ai décidé de remplacer les frais de remboursement de 20 % exigés par les États-Unis par des accords commerciaux et d’investissement que les différents États du Golfe concluront avec les États-Unis », a-t-il déclaré dans un message publié sur Truth Social .

L'IRAN ANNONCE DE NOUVELLES FRAPPES, DES SIRÈNES AU KOWEÏT ET À BAHREÏN

Lundi, Trump a déclaré à l’émission « Hugh Hewitt Show » que l’Iran serait frappé « très durement ce soir, et que nous allions les frapper durement demain. Et ils ne peuvent absolument rien y faire ».

Le bureau du gouverneur de l’île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d’Ormuz, a indiqué avoir été touché par un projectile américain vers 19 heures mardi, ont rapporté les médias d’État iraniens.

Par ailleurs, un projectile américain a explosé près d’une installation d’approvisionnement en eau et en électricité sur l’île iranienne de Kish, a indiqué l’agence de presse semi-officielle Tasnim. Les médias d’État ont également fait état d’une explosion à Andimeshk, dans la province méridionale du Khuzestan, mais ont précisé par la suite qu’il s’agissait d’une explosion contrôlée et non d’une attaque.

L’Iran avait auparavant riposté en attaquant une base de l’armée américaine en Jordanie à l’aide de missiles balistiques, tandis que Bahreïn, qui abrite une base navale américaine, a déclaré avoir repoussé une attaque aérienne iranienne.

La Jordanie a déclaré avoir abattu quatre missiles balistiques et des explosions ont été entendues à Manama, la capitale de Bahreïn.

Les Émirats arabes unis ont déclaré mardi qu'un membre d'équipage indien avait été tué et que huit autres avaient été blessés lorsque deux pétroliers émiratis ont été touchés par des missiles de croisière iraniens , dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils se réservaient « le droit total de répondre à cette escalade ».

En début de soirée, le Koweït a indiqué que ses forces armées engageaient le combat contre des cibles aériennes « hostiles », et l’agence de presse officielle a signalé que des sirènes avaient retenti dans le pays. Le ministère de l’Intérieur de Bahreïn a également confirmé que des sirènes avaient retenti.

L'intensification des attaques a renforcé les doutes quant à la capacité d’un protocole d’accord signé le mois dernier à mettre définitivement fin à la guerre, qui a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et fait craindre une hausse de l’inflation à l’échelle mondiale.

LE PRIX DU PÉTROLE ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS UN MOIS

La décision d’imposer des redevances américaines avait suscité de vives critiques. L’agence des Nations unies chargée du transport maritime a déclaré qu’elle s’opposait à toute redevance sur les détroits utilisés pour la navigation internationale et qu’il n’existait aucune base juridique pour instaurer des péages obligatoires sur le transit dans ces détroits.

La société allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE , cinquième opérateur mondial de transport maritime de conteneurs, a déclaré que ce serait « fondamentalement une erreur » .

M. Trump a déclaré plus tard dans la journée de mardi qu’il n’appréciait pas l’idée d’une redevance pour l’utilisation du détroit et a indiqué que des pays l’avaient appelé pour lui faire savoir qu’ils préféraient investir aux États-Unis plutôt que de devoir s’acquitter d’une redevance.

On ne savait pas immédiatement ce à quoi les États du Golfe avaient consenti, le cas échéant. M. Trump n’a fait mention d’aucun engagement de leur part, se contentant d’écrire dans son message: « Les investissements seront ÉNORMES mais, en même temps, extrêmement bénéfiques pour eux et pour leur avenir. »

Les cours du pétrole ont progressé d’environ 2 % pour atteindre mardi leur plus haut niveau depuis un mois, après que les États-Unis ont réimposé le blocus naval à l’Iran et alors que la reprise des tensions entre Washington et Téhéran a exacerbé les inquiétudes concernant les flux énergétiques.

Avant la guerre, environ un cinquième du trafic mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié transitait quotidiennement par ce bras de mer. Si les États-Unis avaient imposé une redevance de 20 %, cela aurait pu générer environ 240 millions de dollars par jour.

NÉGOCIATIONS ENTRE LE LIBAN ET ISRAËL

Malgré ces attaques, les analystes régionaux ont estimé que les hostilités restaient, pour l’instant, dans des limites contrôlées, les deux parties cherchant à se forger un levier de transactions en vue d’un éventuel accord de paix, mais qu’il subsistait un risque que les combats échappent à tout contrôle.

« Je doute que les deux parties reprennent une guerre à grande échelle, d’autant plus que Trump en ferait les frais — même s’il existe également une forte probabilité que les Iraniens aillent trop loin. Cela vaut également pour Trump, bien sûr », a déclaré Yezid Sayigh, chercheur senior au Carnegie Middle East Center.

Ce conflit s’est avéré impopulaire aux États-Unis, où les prix de l’essence ont augmenté depuis le début de la guerre et où les élections législatives approchent à grands pas en novembre. La moitié des personnes interrogées dans le cadre d’un sondage Reuters ont déclaré estimer que la guerre n’en valait pas la peine.

Les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran le 28 février, et l’Iran a riposté en attaquant Israël et les États du Golfe abritant des bases américaines dans le cadre d’une guerre qui a également ravivé le conflit entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban, faisant des milliers de morts et des millions de déplacés .

Le Liban et Israël ont repris mardi à Rome les pourparlers , Beyrouth cherchant à faire avancer les négociations en vue d’obtenir le retrait israélien du sud du Liban dans le cadre d’un accord négocié par les États-Unis.