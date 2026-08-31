Trump à propos d'un éventuel retrait du Venezuela de l'OPEP : « C'est à eux de décider »

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(Ajoute le contexte à partir du paragraphe 3)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il appartenait au Venezuela de décider s'il devait quitter l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont il fait partie depuis plus de 60 ans.

“Eh bien, je ne sais pas. C'est à eux de voir. Je veux dire, ça dépendra d'eux,” a déclaré Donald Trump aux journalistes à la suite d'un article publié la semaine dernière par Bloomberg, selon lequel le Venezuela envisageait de quitter l'organisation, quelques mois seulement après le retrait des Émirats arabes unis

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Washington exerce une surveillance stricte sur l'industrie pétrolière vénézuélienne depuis que les forces américaines ont capturé le président de l'époque, Nicolas Maduro, en janvier. Peu après, les deux pays ont signé un accord phare d'approvisionnement en pétrole impliquant des sociétés de négoce internationales, qui a permis de relancer les exportations de brut vénézuélien vers les États-Unis.

Vendredi, Trump a annoncé un accord encore plus important permettant aux États-Unis de s’assurer l’exploitation de 17 grands gisements pétroliers au Venezuela, qui contiennent quelque 64 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut, soit un cinquième du total du pays, et pourraient garantir jusqu’à 1,5 million de barils par jour d’approvisionnement aux États-Unis.

Trump a déclaré lundi que les grandes compagnies pétrolières américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N figuraient parmi les entreprises engagées à investir dans le pays, sans donner plus de détails.