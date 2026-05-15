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Trump a discuté avec Xi des raffineries de pétrole chinoises sanctionnées, envisageant de lever les interdictions
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Trevor Hunnicutt

Le président Donald Trump a déclaré vendredi avoir discuté des compagnies pétrolières chinoises sanctionnées pour avoir acheté du pétrole iranien et qu'il prendra une décision quant à la levée des interdictions dans les prochains jours.

Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à plusieurs raffineries de pétrole chinoises pour avoir acheté du pétrole iranien, notamment Hengli Petrochemical 600346.SS , l'un des plus grands raffineurs privés du pays et un symbole de la volonté de Pékin de moderniser et de dynamiser l'industrie.

"Nous en avons discuté et je vais prendre une décision dans les prochains jours", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One peu après avoir quitté Pékin à l’issue de son sommet de deux jours avec le président Xi Jinping.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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