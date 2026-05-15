Tour d'Italie: Jonas Vingegaard s'impose en solitaire lors de la première arrivée au sommet

Le Danois Jonas Vingegaard vainqueur de la 7e étape du Tour d'Italie au sommet du Blockhaus, le 15 mai 2026 ( AFP / Luca Bettini )

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté en solitaire la 7e étape du Tour d'Italie vendredi en haut du Blockhaus, lors de la première arrivée au sommet de cette 109e édition du Giro, le Portugais Afonso Eulalio conservant le maillot rose de leader.

Le leader de Visma-lease a bike a attaqué à 5,5 km de l'arrivée pour devancer l'Autrichien Felix Gall (Decathlon CMA CGM) de 13 secondes, un écart moins imposant qu'on pouvait le prévoir, au sommet de cette montée brutale des Abruzzes (13,6 km à 8,4%).

Considéré comme le principal outsider du Danois, Giulio Pellizzari a été le seul à réussir à suivre un temps le démarrage de Vingegaard.

Mais l'Italien a présumé de ses forces et a craqué un kilomètre plus loin pour finir à un peu plus d'une minute du vainqueur, en quatrième position derrière son coéquipier Jay Hindley et devant Ben O'Connor.

Le jeune grimpeur français Mathys Rondel termine sixième à 1:29.

Le maillot rose reste sur les épaules du Portugais Afonso Eulalio, qui comptait plus de six minutes d'avance au départ et s'est battu comme un lion avant de lâcher prise 200 mètres avant l’attaque de Vingegaard.

Il a terminé à moins de trois minutes du Danois qui, pour sa première participation au Giro, devient le 115e coureur de l'histoire à avoir gagné une étape sur chacun des trois grands Tours.