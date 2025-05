Truist Securities initie le suivi de Medincell avec une recommandation à l’achat

Truist Securities, l’une des principales banques d’investissement américaines, reconnue pour son expertise approfondie dans le secteur de la santé, a initié la couverture de Medincell.



L’équipe de recherche de Truist Securities recommande le titre Medincell à l’achat avec un objectif de cours de 22€, représentant un potentiel de hausse de +30% par rapport au prix de clôture.



Dans un rapport intitulé « Long Acting Injectables Are The Future — MedinCell Is The Tech Behind It… » les analystes ont écrit : « Nous pensons que Medincell offre l’une des meilleures expositions au marché émergent des injectables à action prolongée (LAI), estimé à plus de 20 milliards d’euros, alors que l’industrie biotechnologique évolue vers des systèmes de délivrance de médicaments de nouvelle génération. »





