Trois travailleurs blessés lors d'une attaque de drone sur le champ pétrolifère de North Rumaila en Irak, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec une nouvelle attaque, ajout de détails et d'éléments de contexte)

Deux drones ont attaqué le champ pétrolier de North Rumaila, exploité par BP, dans le sud de l'Irak, samedi, blessant trois travailleurs irakiens, ont indiqué des sources des secteurs de la sécurité et de l'énergie.

L'attaque a eu lieu peu après qu'un autre drone a touché des installations de stockage à l'ouest de la ville portuaire de Bassorah, appartenant à des compagnies pétrolières étrangères, ont indiqué les sources.

Les frappes de drones n'ont pas eu d'impact sur les opérations dans cette partie du champ pétrolifère géant de Rumaila, car elles visaient une installation de stockage de matériel, ont déclaré deux ingénieurs irakiens travaillant sur le champ.

Le personnel étranger a été évacué à la suite d'une précédente attaque de drone sur le champ pétrolifère, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.