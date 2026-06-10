Italie: production industrielle en légère hausse en avril

( AFP / DAMIEN MEYER )

La production industrielle a légèrement augmenté en Italie en avril, de 0,5% sur un mois et de 1,3% sur un an, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Sur le trimestre février-avril, la croissance enregistrée par rapport au précédent trimestre est très modeste, 0,2%.

La croissance des biens d'équipement (+6,4%) a plus que compensé la baisse de production des biens de consommation (-4,1%), en recul depuis cinq mois.

Dans le détail, la hausse de la production de moyens de transport (+17,8%) et de produits pharmaceutique (+7,9%) par rapport à avril 2025 a notamment été contrebalancée par une baisse dans le secteur textile et cuir (-8,9%) et l'industrie du bois (-4,4%).