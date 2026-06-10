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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 10:45

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC :

* ORACLE ORCL.N doit publier ses résultats mercredi après la clôture de la Bourse de New York.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O sera en mesure de répondre à la hausse de la demande tant qu'elle continuera à bénéficier d'un délai de livraison de huit trimestres de la part de ses clients, a déclaré mercredi Gary Dickerson, président et directeur général du fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Un juge américain a donné mardi son feu vert préliminaire à l'accord révisé conclu entre les deux groupes américains et les commerçants qui les accusaient de prélever des commissions excessives pour le traitement des paiements par carte de crédit.

* META META.O - La société mère de Facebook a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec Reliance Industries

RELI.NS , l'entreprise du milliardaire indien Mukesh Ambani, pour la création du premier centre de données pour l'IA de la société en Inde.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NASDAQ Composite
25 678,82 Pts Index Ex -0,97%
ORACLE
205,780 USD NYSE -2,82%
S&P 500 INDEX
7 386,65 Pts CBOE -0,26%
VISA RG-A
325,055 USD NYSE +1,68%
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