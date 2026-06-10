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La Bourse de Paris en légère hausse avant l'inflation américaine
information fournie par AFP 10/06/2026 à 10:32

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en légère hausse mercredi, la prudence restant de mise dans un contexte de nouvelles frappes au Moyen-Orient et les données américaines sur l'inflation attendues dans la journée.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,31% à 8.228,98 points vers 09H45 heure de Paris. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises avait grappillé 0,05%, pour terminer à 8.203,43 points.

"Les marchés restent sous pression alors que les investisseurs doivent faire face à une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient et à la perspective d'une Réserve fédérale américaine (Fed) plus restrictive", commente Daniela Hathorn de Capital.com.

L'Iran a annoncé mercredi avoir visé des bases américaines du Golfe en représailles à des frappes de Washington contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz, dans un nouvel embrasement régional.

Le président américain Donald Trump avait pourtant assuré mardi matin être proche d'un "très, très bon accord" pour mettre fin aux hostilités ouvertes le 28 février, évoquant un délai de "deux à trois jours". Mais cet optimisme a été douché plus tard dans la journée quand il a annoncé qu'un hélicoptère américain Apache avait été abattu par l'Iran et promis une réponse appropriée.

"Le cessez-le-feu -- enfin, si l'on peut l'appeler ainsi-- a volé en éclats hier", résume Ipek Ozkardeskaya.

En parallèle, la nervosité se fait sentir à l'approche de la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain du mois de mai.

"Les investisseurs craignent de plus en plus que l'inflation demeure trop persistante pour permettre à la Fed de conserver une position neutre", résume Mme Hathorn.

Des données sur l'inflation américaine supérieures aux attentes renforceraient "l'idée que les pressions inflationnistes restent profondément ancrées dans l'économie, d'autant plus que la hausse des prix de l'énergie vient s'ajouter aux autres pressions sur les coûts", poursuit l'analyste.

Un tel scénario renforcerait "les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait finalement être contrainte de durcir davantage sa politique monétaire", estime Daniela Hathorn.

Soitec plonge

Le titre Soitec chute à la Bourse de Paris (-11,17% à 124,50 euros vers 09H45 GMT) après que Jefferies a dégradé sa recommandation sur la société de "hold" (conserver) à "underperform" ("sous-performance"), d'après la plateforme Factset.

En parallèle, Jefferies relève fortement son objectif de cours de 45 euros à 85 euros.

Sanofi fléchit

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé mercredi l'arrêt d'un essai clinique en phase avancée évaluant son médicament expérimental dans le traitement d'une affection neurologique rare, la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC).

"Cette décision fait suite à une analyse intermédiaire réalisée par un comité indépendant de surveillance des données, qui a déterminé que l'étude" en phase avancée du riliprubart "ne démontrerait probablement pas une efficacité suffisante", indique Sanofi dans un communiqué.

Le titre Sanofi perdait 0,95% à 76,31 euros.

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