Trois pétroliers transportant du pétrole brut saoudien font demi-tour en mer Rouge après un avertissement des Houthis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 21 juillet pour ajouter l'Amazon, un troisième pétrolier en route vers le canal de Suez, aux paragraphes 2 et 9)

* Des navires transportant du pétrole brut saoudien à destination de la Chine et de l'Inde se dirigent vers le canal de Suez

* Ces demi-tours laissent présager de nouvelles perturbations sur une voie maritime majeure

* Les Houthis du Yémen ont déclaré lundi un blocus contre l'Arabie saoudite

par Florence Tan et Nidhi Verma

Trois pétroliers chargés de pétrole brut saoudien à destination de la Chine et de l'Inde ont fait demi-tour mardi en mer Rouge, mettant le cap sur le canal de Suez plutôt que de braver la côte yéménite à l'embouchure de la mer, suite à un avertissement de la milice houthiste yéménite, alignée sur l'Iran. Ces changements de cap des navires, le Xin Long Yang, le Rodos et l’Amazon, laissent présager une deuxième perturbation potentielle d’une voie maritime majeure, susceptible d’aggraver la pénurie sur les marchés énergétiques mondiaux provoquée par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Lundi, les Houthis ont déclaré un blocus naval contre l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi un nouveau front potentiel dans la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l’Iran et aggravant la menace qui pèse sur l’approvisionnement énergétique mondial et le commerce au-delà du Golfe. Dans un e-mail adressé aux compagnies maritimes, le groupe les a averties de ne pas charger ni décharger de marchandises dans les ports saoudiens, précisant que de telles activités pourraient les exposer à des représailles « en tout lieu ».

Les Houthis contrôlent le nord du Yémen, y compris la côte de Bab el-Mandeb, le détroit situé à l’embouchure de la mer Rouge. Depuis que le détroit d’Ormuz, qui contrôle l’accès au Golfe, a été bloqué pendant la guerre, le port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, est devenu la principale voie alternative pour le pétrole du Moyen-Orient, permettant l’exportation de millions de barils par jour. Les coûts de l’assurance contre les risques de guerre ont déjà augmenté au cours des dernières 24 heures, les évaluations des risques pour les ports saoudiens étant en cours de réévaluation, ont indiqué mardi des sources du secteur des assurances.

“Il est conseillé aux navires faisant escale dans les ports saoudiens de reconsidérer leur transit par la mer Rouge et d’envisager la mise en œuvre de mesures de prévention renforcées”, a déclaré la société britannique de sécurité maritime Ambrey, ajoutant qu’elle estimait que les navires faisant escale dans les ports saoudiens “couraient un risque élevé”.

Demi-tours en mer

Le Xin Long Yang, un très grand pétrolier (VLCC) qui a achevé lundi le chargement de 2 millions de barils de pétrole brut saoudien à Yanbu, s’apprêtait initialement à quitter la mer Rouge pour se rendre en Chine, mais a fait demi-tour et a mis le cap sur Suez, selon les données maritimes. Le pétrolier Rodos, de plus petite taille, qui avait chargé environ 700 000 barils de pétrole brut saoudien à destination de l’Inde, a également fait demi-tour mardi pour se diriger vers Suez, selon ces mêmes données. Le pétrolier de type Suezmax Amazon, qui a chargé mardi du pétrole brut à destination de l’Inde, a lui aussi mis le cap sur Suez. Ces pétroliers ont désactivé leurs transpondeurs mardi. Dynacom Tankers Management, qui gère le Rodos et l’Amazon, ainsi que Cosco Shipping, gestionnaire du Xin Long Yang, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un autre VLCC, le New Prime, qui devait arriver à Yanbu plus tard cette semaine pour charger du brut, a également fait demi-tour au large d’Oman avant d’entrer dans la mer Rouge. Son gestionnaire, Associated Maritime Co HK, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Trois sources du secteur maritime ont indiqué que le port de Yanbu continuait d’opérer pour charger du pétrole à bord de navires déjà présents en mer Rouge ou arrivant via le canal de Suez. Les données de suivi des navires ont montré qu’un pétrolier, l’Olympic Luck, qui avait pénétré dans la mer Rouge via le canal de Suez, se dirigeait toujours vers Yanbu, tout comme plusieurs navires qui se trouvaient déjà à proximité. Cependant, la plupart des pétroliers naviguant en mer Rouge ou effectuant des opérations de chargement au port de Yanbu ont désactivé leurs transpondeurs depuis mardi.

Or, obliger les pétroliers à emprunter le canal de Suez plutôt que de sortir de la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb allongerait de plusieurs semaines les délais de livraison vers les clients asiatiques, car cela impliquerait de traverser la Méditerranée et de contourner l’Afrique.

“Même si un véritable blocus semble peu probable compte tenu des ressources nécessaires à une telle entreprise, une intensification des hostilités pourrait amener les Houthis à prendre pour cible les navires liés à l’Arabie saoudite transitant par le détroit de Bab el-Mandeb”, a indiqué mardi le courtier maritime Clarksons dans une note.

Ces derniers mois, une dizaine de pétroliers ont en moyenne transité chaque jour par le détroit de Bab el-Mandeb.

“Toutefois, si les Houthis venaient à perturber le trafic dans la région, nous pourrions assister à un remaniement des cargaisons de pétrole brut, les volumes en provenance de Yanbu étant de plus en plus acheminés vers l’Europe.”

Les superpétroliers (VLCC) à pleine charge transitant par le canal doivent d’abord décharger une partie de leur cargaison de pétrole, qui peut contourner le canal en étant acheminée par l’oléoduc SUMED vers la Méditerranée.