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Trigano recule de 1%, UBS abaisse sa cible
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 17:03
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Le broker a confirmé sa note d'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 187 à 179 EUR. En cette fin de séance, le titre recule de 1%, vers 131,8 euros.

UBS évoque un léger manque à gagner sur les ventes qui le conduit à réduire d'environ 1% son estimation d'EBIT ajusté pour 2026, tandis que sa prévision de croissance organique pour 2027 est ramenée de 3,4% à 1,6%.

Le bureau d'études souligne notamment des volumes de camping-cars attendus stables au premier semestre 2027 et un développement des mobile homes plus faible qu'anticipé, avec la hausse des taux comme frein pour les clients professionnels.

UBS relève néanmoins la bonne réception de la gamme 2027, la vigueur de la fréquentation des salons et l'assainissement des stocks chez les distributeurs, estimant qu'un potentiel de hausse des prévisions subsiste à mesure que la saison avancera.

Pour rappel, le spécialiste des camping-cars avait annoncé hier soir que ses livraisons de camping-cars aux réseaux de distribution avaient augmenté de près de 7% en volume sur l'ensemble de l'exercice, à la faveur d'une demande bien orientée dans la plupart des pays européens. Le chiffre d'affaires de l'activité a ainsi progressé de 4,2%, à 2,88 milliards d'euros tandis que les ventes de caravanes ont de leur côté bondi de 14,7%, à 137 millions d'euros.

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