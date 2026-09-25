Wall Street ouvre en hausse prudente avec le recul du pétrole

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente vendredi, sous l'effet du recul des prix du pétrole, même si les inquiétudes inflationnistes persistent et limitent les gains.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grappille 30,23 points, soit 0,06% à 51.380,21 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse également de 0,06% à 7.708,45 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,10% soit à 26.966,90 points.
Selon des sources au fait du dossier, les négociateurs américains et iraniens étudient une sortie progressive de la guerre au Moyen-Orient, qui impliquerait que Téhéran rouvre le détroit stratégique d'Ormuz et que Washington lève son blocus économique contre Téhéran.
Cette perspective redonne un peu d'optimisme aux investisseurs et entraîne une légère baisse des cours du pétrole vendredi, après la forte hausse enregistrée la veille.
Mais dans l'ensemble, peu de choses ont changé : la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) pour les mois à venir s'annonce désormais beaucoup plus restrictive et accentue la tension sur les rendements de la dette souveraine américaine.
Plusieurs membres de la banque centrale prendront la parole au cours de la journée et les investisseurs s'attendent à ce qu'ils réaffirment leur position selon laquelle de nouvelles hausses des taux sont nécessaires face à une inflation qui dépasse largement l'objectif de 2%.
Microsoft, qui a dévoilé vendredi plusieurs nouvelles fonctionnalités de son application Copilot, notamment un outil de programmation et un agent IA disponible en permanence, avance de 3,5%.
Akamai Technologies grimpe de 8% après la signature d'un contrat de services dans le "cloud" ans avec Anthropic.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
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