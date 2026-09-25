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Wall Street ouvre en hausse prudente avec le recul du pétrole
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 16:02
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Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New ‌York a ouvert en hausse prudente vendredi, sous l'effet du recul ​des prix du pétrole, même si les inquiétudes inflationnistes persistent et limitent les gains.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grappille 30,23 points, ​soit 0,06% à 51.380,21 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse également ​de 0,06% à 7.708,45 points.

Le Nasdaq Composite ⁠prend 0,10% soit à 26.966,90 points.

Selon des sources au fait ‌du dossier, les négociateurs américains et iraniens étudient une sortie progressive de la guerre au Moyen-Orient, qui impliquerait ​que Téhéran rouvre ‌le détroit stratégique d'Ormuz et que Washington lève son ⁠blocus économique contre Téhéran.

Cette perspective redonne un peu d'optimisme aux investisseurs et entraîne une légère baisse des cours du pétrole vendredi, après ⁠la forte hausse ‌enregistrée la veille.

Mais dans l'ensemble, peu de choses ont ⁠changé : la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) pour les ‌mois à venir s'annonce désormais beaucoup plus restrictive et ⁠accentue la tension sur les rendements de la ⁠dette souveraine américaine.

Plusieurs membres ‌de la banque centrale prendront la parole au cours de la ​journée et les investisseurs s'attendent ‌à ce qu'ils réaffirment leur position selon laquelle de nouvelles hausses des taux sont ​nécessaires face à une inflation qui dépasse largement l'objectif de 2%.

Microsoft, qui a dévoilé vendredi plusieurs nouvelles fonctionnalités de son ⁠application Copilot, notamment un outil de programmation et un agent IA disponible en permanence, avance de 3,5%.

Akamai Technologies grimpe de 8% après la signature d'un contrat de services dans le "cloud" ans avec Anthropic.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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