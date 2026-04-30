Trian exhorte Solventum à rationaliser ses coûts et à céder ses activités non stratégiques

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Trian Fund Management, qui détient près de 5 % des actions de Solventum SOLV.N , a appelé jeudi le fabricant de dispositifs médicaux à rationaliser ses frais généraux, à céder ses activités non stratégiques et à améliorer l'allocation de ses capitaux.