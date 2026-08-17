Trêve estivale en Europe

Les Bourses européennes font globalement preuve de prudence en début de matinée. En manque de catalyseurs, les investisseurs se contentent de procéder à quelques ajustements dans leurs portefeuilles au cours d'une période particulièrement calme pour les marchés financiers.

Le CAC 40, qui vient d'enchaîner quatre légers replis consécutifs, et qui s'est affaissé de 0,90% la semaine dernière, son premier exercice hebdomadaire dans le rouge depuis la mi-juillet, bouge peu. Après une heure et demie de cotations, il cède 0,13%, à 8 625 points. De son côté, le DAX 40 à Francfort recule de 0,12%, alors que le FTSE 100 à Londres est un peu plus enthousiaste et signe un gain de 0,13%.

Quelques indicateurs dans les prochains jours

Aujourd'hui, les investisseurs se contenteront de surveiller à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York. Demain, il y aura l'indice ZEW allemand du sentiment économique et des indicateurs américains sur l'immobilier. Mercredi, il faudra surveiller l'inflation dans la zone euro, et surtout les "Minutes" de la Fed qui seront dévoilées après la clôture des bourses européennes.

Dans ce compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, les intervenants chercheront des indices sur le calendrier des futures hausses de taux d'intérêts.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,31%) et se négocie contre 1,1609 dollar, au plus haut depuis le début du mois de juin.

Sur le conflit au Moyen-Orient

Israël a procédé à de nouvelles frappes dans le sud du Liban tandis que selon le média Axios, la Maison-Blanche aurait mis en place un canal officieux via Netchirvan Barzani, le président de la région autonome du Kurdistan d'Irak. L'objectif serait de s'assurer d'un dialogue avec les personnes réellement en charge en Iran.

En attendant de potentielles avancées dans les négociations, les cours de l'or noir sont en léger repli. A New York, le WTI cède 0,11%, à 82,20 dollars et à Londres, le Brent de la mer du Nord ne recule que de 0,05%, à 88,59 dollars.

Dans l'actualité des valeurs

En tête du CAC 40 on retrouve STMicroelectronics qui progresse de 3,85%, suivi de Stellantis qui gagne 1,11%. A l'inverse, dans le rouge Saint-Gobain trébuche de 1,79%, suivi de Kering -1,77%.

Ailleurs en Europe, argenx bondit de 8,57%. La société belge spécialisée en immunologie a annoncé que le Vyvgart Hytrulo avait atteint son critère d'évaluation principal en phase 3 dans la myosite auto-immune.

RWE grimpe de 0,63%, Deutsche Bank a confirmé son avis à l'achat du titre et a légèrement relevé sa cible de cours de 63 à 65 euros.

Le Suisse Acceleron flambe de 8,95%, propulsé par un relèvement de recommandation de Berenberg de "conserver" à "acheter" et une augmentation de son objectif de cours de 70 à 92 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse d'environ 23% par rapport au dernier cours de clôture.

SIG de son côté chute de 15,30% à Zurich, après avoir annoncé la nomination d'Ann-Kristin Erkens au poste de directrice générale avec effet immédiat en remplacement de Mikko Keto. Elle conserve ses fonctions de directrice financière en attendant la désignation de son successeur.