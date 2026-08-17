Incendies: Lecornu annonce des permis en un mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons sinistrées

Le Premier ministre Sébastien Lecornu (c) aux côtés du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez (g) et de responsables lors d'une réunion à Mérignac, près de Bordeaux, le 17 août 2026 en Gironde, après un incendie de forêt ( POOL / Christophe ARCHAMBAULT )

Sébastien Lecornu a annoncé lundi la délivrance de permis de construire sous un mois pour une reconstruction "en équivalence" des maisons sinistrées par les incendies, lors d'un déplacement en Gironde, durement touchée par le mégafeu de juillet.

"Nous allons, pour les reconstructions en équivalence, faire en sorte que ces permis de construire puissent être délivrés globalement sous un délai d'un mois", voire "moins d'un mois", a déclaré le Premier ministre lors d'un point presse à Mérignac (Gironde).

"Je ne veux pas que la puissance publique, c'est-à-dire les communes et l'État, soient montrés du doigt ou qu'on leur reproche une bureaucratie excessive qui retarderait ce retour à la normale", a-t-il ajouté.

"Pour les reconstructions qui seraient plus délicates", les risques naturels, notamment les feux de forêt et l'environnement, seront pris en compte, a assuré Sébastien Lecornu, qui charge la mission "Reconstruction et adaptation des territoires" (MRAT), lancée début août, d'élaborer une doctrine de reconstruction avec adaptation d'ici trois mois.

"L'idée est de construire de manière plus sécurisée par rapport au risque incendie, c'est-à-dire pas forcément dans les mêmes zones. Quelques zones seront probablement identifiées comme nécessitant de ne plus construire là", a précisé le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.

Quant au relogement des sinistrés, "100% des personnes qui se sont signalées aux différents centres uniques d'accompagnement ont une solution d'hébergement", selon Vincent Jeanbrun.

Le gouvernement annonce augmenter les fonds d'accompagnement des collectivités locales pour le relogement d'urgence et prévoit un décret pour autoriser les constructions provisoires sur un terrain privé ou communal pendant trois ans au lieu d'un.

Avec 42.000 hectares parcourus, l'incendie fixé le 1er août est le plus grand en superficie en France depuis 1949. Avançant à une vitesse folle, les flammes se sont approchées à 15 km de la métropole bordelaise et ont provoqué l'évacuation de plus de 220.000 résidents et touristes.