"Très solide", "croissance généralisée", les qualificatifs ne manquent pas sur la publication de L'Oréal

L'Oréal se distingue en tête de l'indice CAC 40 avec un gain de 3,83%, à 428,80 euros. Comme souvent, le numéro un mondial des cosmétiques n'a pas déçu avec sa publication. Le directeur général du groupe a même évoqué "un troisième trimestre exceptionnel".

Entre juillet et septembre, L'Oréal a bénéficié d'une nette accélération de son activité affichant une croissance comparable ajustée de 7,7%, à 11,561 milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus sont en progression de 6,9%, à 35,337 milliards d'euros, toujours en comparables ajustés.

Depuis le 1er janvier, l'e-commerce a enregistré une progression de 17%, notamment grâce au parfum et au soin du cheveu, alors que le soin de la peau a confirmé son accélération.

S'appuyant sur cette surperformance globale face au marché de la beauté, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a réaffirmé sa confiance dans la capacité du groupe à réaliser une nouvelle année de croissance des ventes et de progression de la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2026.

L'avis des analystes

Chez UBS, les analystes parlent de "croissance généralisée". Ils mettent en avant des ventes en données comparables supérieures à 6% pour le troisième trimestre consécutif et une hausse de 7,7% au troisième trimestre 2026, soit la meilleure performance trimestrielle de la société depuis le premier trimestre 2024.

La banque suisse indique que le niveau de surperformance de L'Oréal devrait se normaliser. Pour l'ensemble de l'année, UBS table sur une hausse de 6,7% des revenus en comparables, contre 6,3% auparavant, tandis que l'objectif de marge opérationnelle est inchangé.

La recommandation est à l'achat sur le titre, avec une cible de cours relevée de 440 à 465 euros.

Pour Jefferies, la publication du numéro un mondial des cosmétiques est "très solide" avec une croissance organique sous-jacente de 7,7% qui dépasse largement le consensus et leur prévision ( 5,4%). Pour la banque d'investissement américaine, cela correspond à un taux de croissance annuel composé sur deux ans de 6,6%, en nette accélération par rapport aux 4,8% du premier semestre.

L'avis est à conserver sur l'action, avec une cible de cours de 361 euros.

Enfin, chez AlphaValue, les analystes reviennent sur les perspectives du groupe : la direction de L'Oréal s'attend à ce que le marché mondial de la beauté progresse d'environ 5% au quatrième trimestre et demeure confiante dans sa capacité à le surperformer, bien que l'ampleur de cette surperformance doive se modérer par rapport au troisième trimestre.