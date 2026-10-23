Football: Le match PSG-Lyon reporté à lundi

Ligue des champions de l'UEFA - Paris Saint-Germain - FC Barcelone
La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi le report de dimanche à lundi de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon, comptant pour la huitième journée de Ligue 1.
"La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais (...) et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30."
Pour la deuxième année consécutive, le PSG jouera un match reporté le soir même de la cérémonie du Ballon d'Or, prévue lundi soir à Londres et pour laquelle dix de ses joueurs figurent parmi les 30 finalistes pour succéder à Ousmane Dembélé.
Un précédent arrêté ministériel avait auparavant interdit de déplacement les supporters lyonnais.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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