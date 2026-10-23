Football: Le match PSG-Lyon reporté à lundi

Ligue des champions de l'UEFA - Paris Saint-Germain - FC Barcelone

‌La Ligue de football professionnel (LFP) ​a annoncé vendredi le report de dimanche à lundi de la rencontre ​entre le Paris Saint-Germain et Lyon, comptant ​pour la huitième ⁠journée de Ligue 1.

"La LFP ‌prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police ​interdisant ‌l’organisation de la rencontre Paris ⁠Saint-Germain - Olympique Lyonnais (...) et décide, en accord avec Ligue 1+, de ⁠décaler le ‌match au lundi 26 ⁠octobre à 20h30."

Pour la deuxième ‌année consécutive, le PSG ⁠jouera un match reporté le ⁠soir même ‌de la cérémonie du Ballon ​d'Or, prévue ‌lundi soir à Londres et pour laquelle dix ​de ses joueurs figurent parmi les 30 finalistes ⁠pour succéder à Ousmane Dembélé.

Un précédent arrêté ministériel avait auparavant interdit de déplacement les supporters lyonnais.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)