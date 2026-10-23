NFL: Rodgers soutient le choix de la ligue de maintenir le match en France malgré les manifestations

Aaron Rodgers, quarterback des Pittsburgh Steelers, lors du match contre les Tampa Bay Buccaneers au Raymond James Stadium, Tampa

par Vincent Daheron

Le quarterback des Pittsburgh Steelers ‌Aaron Rodgers a défendu vendredi la décision de la National Football League (NFL) de maintenir la tenue du premier match ​de l'histoire de la ligue en France malgré un contexte social tendu à Paris.

Des violences, des pillages et des dégradations ont accompagné samedi dernier la vaste mobilisation du 17 octobre, poussant le président Emmanuel Macron à durcir ​jeudi les restrictions sur les rassemblements, alors que les autorités redoutent de nouveaux débordements lors des manifestations prévues samedi.

Les Pittsburgh Steelers affrontent dimanche les New ​Orleans Saints au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Aaron Rodgers, ⁠quadruple MVP de NFL, s'est dit confiant sur la tenue de la rencontre.

"Je pense vraiment que la ‌NFL est très attentive à ce qui se passe", a-t-il dit vendredi en conférence de presse. "Ce match compte beaucoup pour la NFL. Si ce n'était pas sûr, je suis certain ​que nous ne serions pas ici."

Ce ‌premier match de saison régulière de la NFL à Paris est en partie ⁠éclipsé par la contestation sociale qui agite le pays, avec de nouveaux rassemblements annoncés samedi.

Les Steelers ont indiqué jeudi annuler un événement prévu pour leurs supporters dans le quartier de la Bastille, où doit s'élancer le cortège de la ⁠manifestation prévue samedi.

Le département ‌d'État américain a publié jeudi soir une alerte de sécurité, appelant ses ressortissants à "éviter les ⁠manifestations et les zones de tensions".

"Les Américains présents à Paris pour le match de NFL doivent également faire ‌preuve de prudence et rester attentifs à leur environnement", a ajouté le département d'État.

Mais il n'y ⁠a pas que les tensions qui perturbent la préparation de la rencontre, la ⁠tempête Austen frappant une partie ‌du pays. Météo France a placé en vigilance orange une grande partie du nord-ouest de l'Hexagone, y compris ​la région parisienne.

Les Steelers ont atterri en France vendredi matin. ‌Ils devaient s'entraîner au Stade de France avant d'y tenir une conférence de presse.

Ils ont finalement annulé leur séance en raison des mauvaises ​conditions météorologiques, et la conférence de presse a été déplacée dans leur hôtel parisien.

Les Saints s'entraînent cette semaine à Versailles après leur arrivée en France lundi.

"À cause de la violence du vent et des conditions ⁠météorologiques, en accord avec les autorités locales, il n’y aura pas de moment ouvert aux médias pour assister à l’entraînement des Saints", ont-ils indiqué dans un communiqué.

La NFL a également annulé un événement pour les fans prévu vendredi.

"La NFL Experience Paris sera fermée pour le reste de la journée à cause des conditions météos. Nous ne pourrons pas vous accueillir sur le lieu de l'événement", a déclaré la ligue dans un communiqué.

(Reportage de Vincent ​Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)