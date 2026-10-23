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Cyclisme: Le parcours du Tour de France 2027
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 16:41

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Tour de France et Tour de France Femmes - Présentation 2027

Tour de France et Tour de France Femmes - Présentation 2027

Les ‌organisateurs ont dévoilé jeudi le parcours du Tour ​de France 2027 :

2 juillet - Étape 1 : Édimbourg - Carlisle, 185 km

3 juillet - Étape 2 : Keswick - Liverpool, 223 km

4 ​juillet - Étape 3 : Welshpool - Cardiff, 223 km

5 juillet - Jour ​de repos

6 juillet - Étape 4 : ⁠Cherbourg-en-Cotentin - Cherbourg-en-Cotentin, 171 km

7 juillet - Étape 5 : ‌Pontorson - Plumelec, 178 km

8 juillet - Étape 6 : Vannes - Angers, 193 km

9 juillet - Étape ​7 : Blois - ‌Chambord, contre-la-montre individuel, 38 km

10 juillet - ⁠Étape 8 : Bourges - Le Creusot, 224 km

11 juillet - Étape 9 : Villars-les-Dombes - Grand Colombier, 162 km

12 juillet - ⁠Jour de ‌repos

13 juillet - Étape 10 : Annecy - Sallanches, ⁠171 km

14 juillet - Étape 11 : Cluses - Les ‌Saisies, 150 km

15 juillet - Étape 12 : ⁠Chambéry - Valence, 162 km

16 juillet - Étape 13 : ⁠Aubenas - Montpellier, ‌164 km

17 juillet - Étape 14 : Montpellier - Mende, 199 ​km

18 juillet - Étape ‌15 : Rodez - Albi, 169 km

19 juillet - Jour de repos

20 juillet - Étape ​16 : Toulouse - Toulouse, contre-la-monde individuel, 33 km

21 juillet - Étape 17 : Muret - Pau, 186 ⁠km

22 juillet - Étape 18 : Pau - Saint-Lary-Soulan, 174 km

23 juillet - Étape 19 : Hasparren - Laruns, 160 km

24 juillet - Étape 20 : Maubourguet - Libourne, 198 km

25 juillet - Étape 21 : Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris, 116 km

Total : 3.479 km

(Reportage ​de Vincent Daheron)

Sport
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