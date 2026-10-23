Cyclisme: Le parcours du Tour de France 2027

Tour de France et Tour de France Femmes - Présentation 2027
Les organisateurs ont dévoilé jeudi le parcours du Tour de France 2027 :
2 juillet - Étape 1 : Édimbourg - Carlisle, 185 km
3 juillet - Étape 2 : Keswick - Liverpool, 223 km
4 juillet - Étape 3 : Welshpool - Cardiff, 223 km
5 juillet - Jour de repos
6 juillet - Étape 4 : Cherbourg-en-Cotentin - Cherbourg-en-Cotentin, 171 km
7 juillet - Étape 5 : Pontorson - Plumelec, 178 km
8 juillet - Étape 6 : Vannes - Angers, 193 km
9 juillet - Étape 7 : Blois - Chambord, contre-la-montre individuel, 38 km
10 juillet - Étape 8 : Bourges - Le Creusot, 224 km
11 juillet - Étape 9 : Villars-les-Dombes - Grand Colombier, 162 km
12 juillet - Jour de repos
13 juillet - Étape 10 : Annecy - Sallanches, 171 km
14 juillet - Étape 11 : Cluses - Les Saisies, 150 km
15 juillet - Étape 12 : Chambéry - Valence, 162 km
16 juillet - Étape 13 : Aubenas - Montpellier, 164 km
17 juillet - Étape 14 : Montpellier - Mende, 199 km
18 juillet - Étape 15 : Rodez - Albi, 169 km
19 juillet - Jour de repos
20 juillet - Étape 16 : Toulouse - Toulouse, contre-la-monde individuel, 33 km
21 juillet - Étape 17 : Muret - Pau, 186 km
22 juillet - Étape 18 : Pau - Saint-Lary-Soulan, 174 km
23 juillet - Étape 19 : Hasparren - Laruns, 160 km
24 juillet - Étape 20 : Maubourguet - Libourne, 198 km
25 juillet - Étape 21 : Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris, 116 km
Total : 3.479 km
(Reportage de Vincent Daheron)
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