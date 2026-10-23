Wall Street ouvre en baisse, prudence à l'égard de la "tech"

Une enseigne « Wall Street » devant un drapeau américain à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert dans ‌le rouge vendredi, prolongeant ses pertes dans un contexte de prudence vis-à-vis de l'intelligence artificielle (IA) et alors que les ​cours du pétrole continuent de grimper.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 507,17 points, soit 0,96%, à 52.360,81 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,52% à 7.623,36 points.

Le Nasdaq Composite, qui a ​fini la séance de jeudi sur une perte de 2,6%, cède encore 0,43%, soit 111,60 points, à 25.897,26 points.

Bien que plus modérée que la ​veille, la baisse des valeurs technologiques se poursuit, le ⁠secteur étant en proie à des inquiétudes liées aux besoins colossaux de financement de l'IA.

Le mouvement a ‌été particulièrement marqué jeudi, entraînant le plus fort bond des obligations du Trésor américain depuis plus de trois ans, les investisseurs se tournant vers ces titres pour se prémunir contre ​le risque.

Les craintes concernant la pérennité ‌du rallye boursier de l'IA, alors que les entreprises technologiques investissent des sommes ⁠considérables pour renforcer leur position sur ce marché, reviennent de plus en plus souvent parmi les investisseurs, et en particulier en cette période de publication des résultats financiers.

Meta qui a reculé de près de 8% la veille, ⁠perd encore 2% vendredi dans ‌les premiers échanges.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie évolue en légère baisse après avoir abandonné ⁠6,7% la veille.

Dans le même temps, le marché pétrolier ne connaît pas de répit, les attaques des Houthis ‌contre l'Arabie saoudite et les craintes d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient après les élections de mi-mandat ⁠aux États-Unis propulsant le Brent à un nouveau plus haut depuis cinq mois, ⁠à 115 dollars le baril.

Cependant, ‌et malgré les craintes d'inflation, les marchés ont commencé à revoir à la baisse leurs prévisions sur les ​coûts d'emprunt, compte tenu des inquiétudes liées à l'IA.

Selon les ‌analystes, la Réserve fédérale (Fed) devrait maintenir ses taux inchangés mercredi prochain, et les opérateurs estiment désormais à 85% la probabilité d'une hausse ​en décembre, un scénario qui semblait auparavant acquis.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, les actions du secteur des télécommunications reculent après que l'agence Bloomberg a rapporté jeudi que SpaceX (+0,35%) était en négociations avec le ⁠fournisseur d'infrastructures mobiles CROWN CASTLE (+14%) dans le cadre d'un projet visant à créer un opérateur mobile à l'échelle nationale.

Verizon, AT&T et T-Mobile reculent d'entre 2,5% et 4,7% dans les premiers échanges.

American Express abandonne 1,7% malgré avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026. Le groupe a également annoncé son intention de supprimer 5% de ses effectifs mondiaux dans le cadre d'une restructuration.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)