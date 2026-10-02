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Trente-deux satellites OneWeb LEO d'Eutelsat prêts à être lancés
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 13:47

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Eutelsat annonce qu'Airbus Defence and Space vient d'achever, pour son compte, la construction des 32 premiers nouveaux satellites OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) sur son site de Toulouse. Ces satellites sont désormais prêts à être expédiés en vue de leur prochain lancement par SpaceX.

Il s'agit des premiers d'un programme de déploiement par Eutelsat de 669 nouveaux satellites OneWeb. À mesure qu'ils remplaceront les engins spatiaux dont la durée de vie opérationnelle touche à sa fin, ils permettront à l'opérateur d'assurer la continuité du service pour ses clients, tout en renforçant les performances du réseau.

Grâce à ce programme visant à renouveler et à renforcer la constellation OneWeb, Eutelsat explique qu'il pourra continuer à proposer des services de connectivité LEO sécurisés et résilients aux entreprises, aux organismes gouvernementaux et aux autres acteurs institutionnels aux quatre coins du globe.

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