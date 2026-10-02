Flydubai : un pilote indien au courage salué de toutes parts

Photo du pilote indien Smit Machchhar mis à disposition par le ministère des affaires étrangères israélien le 30 septembre 2026 ( Israel's Foreign Ministry / - )

Le pilote indien Smit Machchhar, qui a permis d'éviter un drame lors du vol Dubaï-Tel Aviv mercredi, a fait preuve d'un courage salué de toutes parts mais qui lui ressemble d'après ses proches.

Son acte de bravoure - ouvrir la porte du cockpit bien que blessé au couteau par le co-pilote - a évité que le Boeing 737 avec 174 personnes à bord, dont 166 Israéliens, ne s'écrase.

Pour les amis et voisins du quartier de la banlieue de Bombay, la capitale économique de l'Inde, où vivent les parents du trentenaire, ce courage n'a rien de surprenant.

Ils décrivent Smit Machchhar, pilote depuis 17 ans et commandant de bord depuis 11 ans, comme un homme doux, serviable et "toujours souriant". D'un tempérament calme, il a toujours fait preuve de sang-froid.

"Nous n'attendions rien de moins de sa part" et son courage "ne nous a pas surpris", a confié à l'AFP Akshay Doshi, qui vit dans l'immeuble de ses parents et connaît le pilote depuis une quinzaine d'années.

"Il a sauvé des vies alors qu'il était lui-même en danger. Et ce, en plein vol, alors qu'il pilotait l'avion tout en étant blessé", a souligné Laxmikant Joshi, un autre voisin.

Jeudi, lors d'un échange téléphonique avec le Premier ministre Narendra Modi, dont la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, M. Machchhar a confié avoir cherché à "sauver sa vie", tout en sachant qu'il ne pouvait "pas laisser toutes ces personnes mourir".

Depuis son lit d'hôpital aux Emirats arabes unis, la tête bandée et un tube d'oxygène dans le nez, reconnaissant qu'un long rétablissement l'attendait, le pilote a raconté comment il s'est aperçu que l'appareil était en train de chuter alors qu'il gisait blessé, et comment il a réagi dans un ultime effort.

"Héros"

"Je subissais encore des coups à ce moment-là, mais j'ai simplement ouvert la porte et tout le monde est entré", a-t-il raconté à Modi qui l'a qualifié de "héros".

Un terme aussi employé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a salué mercredi "un incroyable acte d'héroïsme - de la part (d'un passager), du pilote indien, des personnes qui les ont aidés".

Au cours de la bagarre, Smit Machchhar dit avoir récité une prière dédiée à la divinité hindoue Hanuman, le dieu-singe incarnant la force, le courage et le dévouement. "Je sais que Dieu en personne m'a sauvé".

Une sculpture sur sable représente le pilote indien Smit Machchhar sur une plage de la ville de Puri, dans l’État d’Odisha, en Inde, le 1er octobre 2026 ( AFP / STR )

Mais selon lui, ce sont ses longues années passées aux commandes d'avions qui lui ont permis de comprendre rapidement ce qui était en train de se produire alors même qu'il était blessé.

Avant d'entrer à flydubai, il avait travaillé 11 ans pour la compagnie indienne SpiceJet.

Dans un podcast en 2025, M. Machchhar avait raconté comment il s'était découvert à l'âge de 19 ans une passion pour l'aviation après une conférence, alors qu'il étudiait le management pour rejoindre l'entreprise textile familiale.

Il avait qualifié son premier vol commercial d'expérience "effrayante" en raison des responsabilités que cela impliquait, mais assuré avoir appris à gérer cette pression. "Se faire du souci ne sert à rien, du moins dans ce secteur", disait-il.

"Vous avez accompli quelque chose de si remarquable que des gens dans tout le pays et dans le monde entier sont impatients de vous voir et de vous parler", lui a affirmé Narendra Modi.

Le média en ligne JBN (JewishBreakingNews.com) a ouvert une cagnotte pour le pilote "héros du Dubaï-Israël" qui comptabilisait plus de 110.000 dollars jeudi. Dans le même temps, l'influenceuse israélo-américaine spécialisée dans les voyages, Tal Dooreck, a aussi ouvert une caisse commune en ligne pour récolter 35.000 dollars. Dès le montant atteint, elle souhaite aller le rencontrer en personne.