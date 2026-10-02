"Je ne hurle jamais avec la meute", affirme Retailleau à propos de Bardella

Bruno Retailleau, le 18 septembre 2026, à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, a affirmé vendredi "ne jamais hurler avec la meute" après la publication de captures d'écran de messages antisémites qu'aurait envoyés Jordan Bardella en 2013, tout en assurant que si ces propos étaient avérés ils seraient "extrêmement graves".

"Je ne hurle jamais avec la meute. J'attends de laisser les choses se décanter pour voir où est vraiment la vérité", a répondu à la presse le patron de LR à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) où il s'est rendu au congrès des sapeurs-pompiers.

Le président de LR a dit attendre que la justice se prononce: "Nous verrons si les preuves que Mediapart apporte (...) sont des preuves robustes", a-t-il appuyé.

Les dirigeants des Républicains ont pour la plupart gardé le silence depuis les premières révélations lundi de Mediapart sur un rival à la présidentielle dont le parti a ravi une partie de l'électorat au cours des dernières années.

M. Retailleau, qui stagne dans les sondages entre 7 et 10 %, a néanmoins estimé que si le président du RN avait bien tenu des propos antisémites ce serait "extrêmement grave". "Ces propos sont absolument effrayants, accablants", a-t-il insisté.

"C'est une des lignes rouges qui pour moi est fondamentale, y compris dans le sens que je donne à mon engagement politique", a affirmé le candidat de LR qui se rend la semaine prochaine en Israël à l'occasion des commémorations des attaques du 7 octobre 2023.

Mediapart a publié jeudi des captures d'écran des messages antisémites qu'aurait envoyés Jordan Bardella à une autre personne sur la plateforme Messenger en 2013.

Le président du RN, qui conteste depuis le début de la semaine la véracité de ces messages, a maintenu sa ligne. "Les pseudo-preuves de Mediapart sont enfin sorties : des montages grossiers, d'obscures captures d'écran manipulables, reprenant des propos ignobles que je n'ai évidemment jamais tenus", a-t-il écrit sur X.

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