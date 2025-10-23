Transneft estime réaliste d'augmenter ses livraisons de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne à 2,5 millions de tonnes par an, rapporte Interfax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le monopole russe des oléoducs Transneft TRNF_p.MM a déclaré qu'il considérait réaliste d'augmenter les livraisons de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne à 2,5 millions de tonnes par an, a rapporté jeudi l'agence de presse Interfax.

Transneft est l'un des principaux actionnaires du Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui transporte la plupart des exportations de pétrole du Kazakhstan.

Le directeur général de Transneft, Nikolai Tokarev, a également déclaré que la société augmenterait ses expéditions de pétrole depuis le port de Kozmino, en Extrême-Orient, à 50 millions de tonnes en 2025, contre 46 millions de tonnes l'année précédente, selon Interfax.