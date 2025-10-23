 Aller au contenu principal
Transneft estime réaliste d'augmenter ses livraisons de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne à 2,5 millions de tonnes par an, rapporte Interfax
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le monopole russe des oléoducs Transneft TRNF_p.MM a déclaré qu'il considérait réaliste d'augmenter les livraisons de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne à 2,5 millions de tonnes par an, a rapporté jeudi l'agence de presse Interfax.

Transneft est l'un des principaux actionnaires du Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui transporte la plupart des exportations de pétrole du Kazakhstan.

Le directeur général de Transneft, Nikolai Tokarev, a également déclaré que la société augmenterait ses expéditions de pétrole depuis le port de Kozmino, en Extrême-Orient, à 50 millions de tonnes en 2025, contre 46 millions de tonnes l'année précédente, selon Interfax.

CHEVRON
157,075 USD NYSE +0,96%
EXXON MOBIL
116,162 USD NYSE +1,25%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
66,14 USD Ice Europ +2,78%
Pétrole WTI
62,00 USD Ice Europ +3,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank