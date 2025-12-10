L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près de 6,1 % à 21,69 $ avant l'ouverture des marchés
** La société a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes mardi, le distributeur de jeux vidéo ayant du mal à gagner du terrain suite à son virage vers les téléchargements numériques et le streaming
** Le chiffre d'affaires trimestriel de 821 millions de dollars de Co est inférieur à l'attente moyenne des analystes, qui était de 987,28 millions de dollars
** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 24 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 20 cents par action par les analystes - données LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~26% depuis le début de l'année
