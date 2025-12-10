Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture plutôt stable pour le pour le Dow Jones .DJI (-0,01%), le Standard & Poor's-500 .SPX (+0,05%) et le Nasdaq (+0,04%) .IXIC .

* ORACLE ORCL.N doit publier mercredi ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de New York.

* INTEL INTC.O - Le Tribunal de l'UE, la deuxième plus haute juridiction du bloc, a rejeté mercredi le recours formé par le fabricant américain de puces contre une décision de la Commission européenne en 2023 pour abus de position dominante, mais a réduit le montant de l'amende de 140 millions d'euros.

* GE VERNOVA GEV.N - L'action du fabricant d'équipements électriques grimpe de près de 7% en avant-Bourse après que le groupe a dit anticiper un chiffre d'affaires pour 2026 supérieur aux prévisions pour 2025, grâce à l'augmentation de la consommation électrique des centres de données dédiés à l'IA et aux cryptomonnaies. Le groupe a par ailleurs augmenté son programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars.

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - L'Australie est devenue mercredi le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, "un jour de grande fierté", selon le Premier ministre Anthony Albanese, alors qu'a été bloqué l'accès aux plateformes telles que TikTok, YouTube, Instagram et Facebook.

* VENTURE GLOBAL VG.N a soumis mardi soir sa réponse à une contestation judiciaire de Shell SHEL.L concernant la défaite du géant pétrolier dans une affaire d'arbitrage relative à des cargaisons de gaz naturel liquéfié (GN), rejetant les allégations de fraude et accusant Shell d'avoir violé la confidentialité de l'arbitrage.

* NVIDIA NVDA.O a mis au point une technologie de vérification de l'emplacement qui permettrait d'indiquer dans quel pays sont utilisées ses puces, selon des sources proches du dossier, une mesure qui pourrait contribuer à empêcher la contrebande de ces produits vers des pays où leur exportation est interdite.

* AMAZON AMZN.O a annoncé mercredi son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars (30,07 milliards d'euros) en Inde d'ici 2030 afin de développer ses activités en renforçant ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) et en augmentant ses exportations.

* GAMESTOP GME.N a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, le détaillant de jeux vidéo ayant du mal à gagner du terrain après s'être tourné vers les téléchargements numériques et le streaming.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)