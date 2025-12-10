Maroc: 19 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès

Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Dix-neuf personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages à Fès, une grande ville du nord du Maroc, selon un bilan provisoire relayé par l'agence de presse officielle marocaine MAP.

"Seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité", ajoute la MAP, précisant que "les opérations de recherche se poursuivaient toujours pour sauver et secourir d'autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres".

D'après la même source, les faits se sont produits dans le quartier Al Moustakbal, situé dans la zone d'Al Massira. Les deux immeubles étaient habités par huit familles.

Selon les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures.

"Les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations de recherche et de sauvetage" et "toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, dont la sécurisation de la zone des deux bâtiments effondrés et l'évacuation des habitants des maisons avoisinantes", souligne la MAP.

Les blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire de Fès, a indiqué l'agence.

En mai, neuf personnes avaient été tuées dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Fès. L'immeuble "figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s'effondrer et avait fait l'objet d'un ordre d'évacuation adressé à ses occupants", avait affirmé une source des autorités locales à l'AFP.

En février 2024, cinq personnes sont mortes dans l'effondrement d'une maison dans la vieille ville de Fès.

En 2016, en l'espace d'une semaine, deux enfants avaient péri dans l'effondrement d'une maison à Marrakech (ouest) tandis qu'à Casablanca (nord-ouest), l'effondrement d'un immeuble de quatre étages avait fait quatre morts et 24 blessés.