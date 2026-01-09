 Aller au contenu principal
Transgene publie les données de Phase I confirmant le potentiel de TG4050 à réduire le risque de récidive des cancers de la tête et du cou
information fournie par Boursorama CP 09/01/2026 à 08:00

TG4050 induit de fortes réponses T CD8 cytotoxiques, spécifiques de plusieurs néoantigènes contenus dans le vaccin thérapeutique
Ces cellules présentent des marqueurs suggérant une potentielle activité à long terme

Ces résultats confirment le potentiel de TG4050 en tant qu’immunothérapie individualisée contre le cancer


Strasbourg, France, 9 janvier 2026, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd’hui la prépublication sur medRxiv d’une analyse détaillée des données cliniques et translationnelles de la partie Phase I de l’essai randomisé de Phase I/II évaluant TG4050, vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN).
Cette analyse est maintenant disponible sur medRxiv - une plateforme permettant un partage de la recherche et une visibilité scientifique anticipées.
En parallèle, l’article a été soumis à une revue scientifique avec comité de lecture et est en cours d’évaluation formelle.

