Transgene étend son partenariat stratégique avec ProBioGen par un nouvel accord de licence pour la lignée cellulaire AGE1.CR.pIX

Strasbourg (France), Berlin (Germany), le 8 septembre 2026, 7 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies, basées sur des vecteurs viraux pour le traitement contre le cancer, et ProBioGen, CDMO de référence en produits biologiques, vaccins et vecteurs viraux, annoncent aujourd’hui étendre le périmètre de leur collaboration existante. Cet accord de licence supplémentaire pour la lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® de ProBioGen permet d’augmenter les capacités de production de Transgene avec une technologie de production spécialisée.



La plateforme de production de vaccin basée sur la lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® de ProBioGen permet la mise en place de procédés de fabrication hautement efficaces, favorisant une production fiable, rentable et une productivité accrue. Le partenariat continu entre Transgene et ProBioGen reflète leur engagement commun à faire progresser la médecine individualisée grâce à l'optimisation et à l'augmentation des capacités de production.



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