TransDigm revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à une forte demande de pièces détachées aéronautiques sur le marché secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de pièces aéronautiques TransDigm Group TDG.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026, après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, portés par une forte demande de pièces détachées aéronautiques sur le marché secondaire. L'action de la société a progressé de 2,5% avant l'ouverture de la Bourse. Voici plus de détails:

* La société, basée à Cleveland, dans l'Ohio, table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 40,62 et41,46 dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de38,83 à 40,21 dollars.

* La société a continué de bénéficier d'une demande soutenue pour les produits de rechange destinés au marché secondaire, qui génèrent des marges élevées, d'autant plus que les compagnies aériennes maintiennent leurs anciens appareils en service plus longtemps en raison des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et des retards de livraison.

* Les commandes ont continué de dépasser les expéditions sur les principaux marchés finaux, ce qui renforce la visibilité sur le chiffre d'affaires pour le reste de l'année.

* TransDigm prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 10,47 milliards et 10,55 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 10,30 milliards et 10,42 milliards de dollars.

* La société a investi massivement dans l'acquisition de fournisseurs du secteur aérospatial s'inscrivant dans sa stratégie visant à détenir des produits propriétaires générant des flux de revenus récurrents sur le marché des pièces de rechange, notamment Prince & Izant , Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation .

* Le bénéfice ajusté de TransDigm s'est établi à 10,87 dollars par action pour le trimestre clos le 27 juin, contre une moyenne desestimationsdes analystesde10,30 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de plus de 22% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,74 milliards de dollars, contre des estimations de 2,68 milliards de dollars.