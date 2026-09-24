TRACTIAL : NOUVEAU SITE WEB STRUCTURÉ AUTOUR DE SOLUTIONS ET DE CAS D'USAGE MÉTIERS POUR PRÉSENTER L'OFFRE EMBEDDED FINANCE

TRACTIAL annonce la mise en ligne d'une nouvelle version de son site corporate , dans la continuité des travaux engagés en 2026. Sa nouvelle architecture présente l'offre du Groupe autour de ses principales briques d'infrastructure financière, comptes de paiement, IBAN, flux, conformité et intégration, ainsi que des cas d'usage auxquels elles répondent pour les plateformes, SaaS et logiciels métiers.

EXPLIQUER À QUOI SERVENT LES SOLUTIONS TRACTIAL

La nouvelle version du site met davantage l'accent sur les parcours dans lesquels comptes de paiement, IBAN, encaissements et virements peuvent être intégrés.

Les contenus présentent notamment comment un logiciel métier peut intégrer un compte de paiement et un IBAN, relier facturation et encaissement ou automatiser une partie de la gestion de ses flux financiers.

Cette approche vise à expliquer plus simplement le rôle d'une infrastructure financière technologique et régulée, en partant des besoins des entreprises et des usages plutôt que des seules briques techniques.

Elle s'inscrit dans la continuité du travail de clarification engagé par TRACTIAL en 2026 autour de son modèle d' Embedded Finance et de Fintech-as-a-Service.

UNE INFORMATION CORPORATE ET INVESTISSEURS PLUS LISIBLE

Le nouvel espace investisseurs centralise les publications financières, communiqués, événements et contenus pédagogiques permettant de suivre la stratégie et les étapes de développement du Groupe. Cette organisation vise à faciliter l'accès aux sources officielles et à mieux distinguer les informations corporate, réglementaires, commerciales et pédagogiques.

De plus en plus de personnes utilisent l'intelligence artificielle pour se renseigner sur une entreprise. Le site a donc été adapté à ces nouvelles pratiques pour aider les IA à comprendre ce que fait TRACTIAL, ses solutions et ses marchés. Cette approche, appelée GEO, rend les informations officielles plus faciles à trouver, à comprendre et à restituer aux investisseurs, partenaires et autres publics du Groupe.

Jim Dorra, Directeur Général de TRACTIAL, commente :

« Notre enjeu est de rendre immédiatement compréhensible ce que TRACTIAL apporte aux plateformes et aux logiciels métiers.

La nouvelle architecture du site présente notre infrastructure à partir des parcours de nos partenaires : ouvrir un compte de paiement, attribuer un IBAN, encaisser, payer, rapprocher les flux et intégrer les contrôles nécessaires.

Elle traduit clairement le positionnement que nous construisons autour de la finance intégrée et la confiance que nous octroient nos partenaires. »