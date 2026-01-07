TPG Capital acquiert une participation minoritaire dans IIFL Capital, rapporte ET

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - La société américaine de rachat TPG Capital &TPG.O> est proche d'un accord pour acquérir une participation minoritaire de 30 à 40 % dans IIFL Capital Services &IIFS.NS> du milliardaire Nirmal Jain, devenant ainsi potentiellement le plus grand actionnaire de la société, a rapporté mercredi le journal local Economic Times.