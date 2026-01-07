 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TPG Capital acquiert une participation minoritaire dans IIFL Capital, rapporte ET
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 03:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - La société américaine de rachat TPG Capital &TPG.O> est proche d'un accord pour acquérir une participation minoritaire de 30 à 40 % dans IIFL Capital Services &IIFS.NS> du milliardaire Nirmal Jain, devenant ainsi potentiellement le plus grand actionnaire de la société, a rapporté mercredi le journal local Economic Times.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TPG RG-A
69,6600 USD NASDAQ +2,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank