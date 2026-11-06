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TP s'effondre, les analystes doutent de son redressement
information fournie par AOF 06/11/2026 à 10:02

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(Zonebourse.com) - L'action TP plonge d'environ 18% vendredi après après une heure de cotations. L'avertissement sur chiffre d'affaires pour 2026 ravive les interrogations sur la croissance du spécialiste de la relation client, qui est confronté à l'automatisation d'une partie de ses métiers.

La nuit n'a pas dissipé les doutes autour de l'ex-Teleperformance. Et le réveil en Bourse est brutal. Jeudi, le spécialiste de la relation client a lancé un avertissement sur ses revenus, confirmant la fragilité persistante de son activité. Le groupe prévoit désormais une baisse de ses ventes de 1,5% à 2,5% à périmètre et changes constants en 2026, contre une hausse de 0% à 2% auparavant. Au troisième trimestre, l'activité a reculé de 1,2%, alors que le consensus des analystes attendait une stabilité.

Le principal frein reste l'activité Trust & Safety, qui comprend notamment la modération des contenus pour les plateformes numériques. L'automatisation réduit le recours aux prestations humaines de TP. Selon TP ICAP Midcap, cette activité ne représente que 6 % du chiffre d'affaires, mais son recul ampute la croissance trimestrielle du groupe de 3,2 points. Hors Trust & Safety, les ventes progresseraient ainsi de 2%, au lieu de reculer de 1,2%. D'autres difficultés s'ajoutent comme les transferts de prestations vers des pays à moindre coût, qui pèsent sur les montants facturés, et les difficultés de recrutement chez LanguageLine, la filiale d'interprétariat.

Une reprise incertaine

L'ex-Teleperformance augmente toutefois ses économies et conserve ses objectifs : une marge d'EBITA récurrente, son indicateur de rentabilité opérationnelle, d'environ 14,6% et une trésorerie disponible de 800 à 850 millions d'euros, hors dépenses exceptionnelles. AlphaValue salue ces engagements, mais souligne la faiblesse des deux divisions. Les services coeur de métier, dont la relation client, reculent de 1% en comparable. Les services spécialisés, eux, cèdent 2,9%.

"La capacité du groupe à renouer avec la croissance reste à démontrer", estime le bureau d'études. TP ICAP Midcap s'interroge également sur les marges. Les économies du groupe pourraient ne plus compenser le recul des activités les plus rentables.

Les recommandations des analystes

Sur le dossier, Citi reste "neutre", avec un objectif de 72 euros. La banque américaine intègre le risque que l'IA remplace certaines interactions humaines et pèse sur les volumes comme sur les tarifs. Elle applique ainsi une décote de 45% au multiple de bénéfices du marché.

Deutsche Bank maintient son conseil "conserver" et abaisse sa cible de 57 à 56 euros. La banque allemande attendait une baisse limitée à 0,4% au troisième trimestre. Pour 2027, elle relève que la direction évoque la poursuite de la dynamique de 2026, avec une priorité donnée à la trésorerie et au désendettement.

TP ICAP Midcap maintient son conseil "conserver", mais ramène sa cible de 65 à 62 euros. Le bureau d'analyse réduit ses prévisions de croissance jusqu'en 2030 et n'attend plus qu'un rebond de 2% en 2027, contre 2,5% auparavant.

Les prévisions du groupe seront précisées en février 2027. Les ambitions pour 2028 seront déjà revues au premier semestre prochain. Pour AlphaValue, cette révision ajoute de l'incertitude puisque le groupe visait jusqu'ici une croissance de 4% à 6% à cet horizon.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 10:02:00.

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