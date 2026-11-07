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La Ciivise "service sanitaire du Hamas" ? La commission a les oreilles "fragiles", juge Chenu (RN)
information fournie par AFP 07/11/2026 à 01:08

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Le député RN Sébastien Chenu à l'Assemblée nationale à Paris le 4 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le député RN Sébastien Chenu à l'Assemblée nationale à Paris le 4 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le député RN Sébastien Chenu a estimé vendredi sur BFMTV que la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), qui s'est plainte d'avoir été qualifiée de "service sanitaire du Hamas" par le député Julien Odoul, avait les "oreilles bien fragiles".

La Ciivise a été lancée en 2021, avec pour mission de recueillir des témoignages sur ces violences et crimes et d'émettre des recommandations.

La députée Gabrielle Cathala (LFI) a fait référence à son travail le 29 octobre à l'Assemblée nationale, en défendant sa proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles.

"C’est quoi la Ciivise ? Le service sanitaire du Hamas ?", a lancé à cette évocation M. Odoul, comme l'atteste le compte-rendu des débats.

La directrice de la Ciivise, Maryse Le Men-Régnier, a saisi la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, mercredi, dénonçant dans une lettre ouverte des propos "inadmissibles", des "invectives abjectes (...) proférées pour salir une instance publique et outrager la mémoire des victimes", et demandant par conséquent les "rappels à l'ordre déontologiques qui s'imposent".

Interrogé sur le propos de son collègue de l'Yonne, le président du groupe RN à l'Assemblée a estimé que la Ciivise avait "beaucoup de choses à se reprocher", que son "mode de gouvernance n'a(vait) jamais été terrible" et que sa directrice avait "également des inclinaisons politiques".

Elle a "les oreilles bien fragiles", a-t-il ironisé, disant maintenir sa confiance à Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national.

"Qu'elle nous démontre que la Ciivise a une utilité, qu'elle est objective, qu'elle n'est liée à aucun parti politique", a-t-il insisté, soulignant que les députés RN se faisaient eux-mêmes "insulter chaque semaine".

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