Toyota-Forte hausse du bénéfice trimestriel, relève ses prévisions annuelles grâce aux hybrides

par Daniel Leussink

Toyota 7203.T a fait état jeudi de sa première hausse de bénéfice en six trimestres et a relevé ses prévisions annuelles de 15%, la dépréciation du yen et la forte demande de véhicules hybrides ayant compensé la baisse des ventes en Chine et au Moyen-Orient.

Ces résultats, qui ont contribué à faire monter en flèche le cours de l'action Toyota à la Bourse de Tokyo, constituent le dernier signe en date que la stratégie du constructeur automobile, axée sur les hybrides, porte ses fruits.

Le plus grand constructeur automobile mondial a déclaré s'attendre à un bénéfice d'exploitation de 3.900 milliards de yens (21,94 milliards d'euros), pour l'exercice se terminant en mars, après avoir enregistré une hausse de 34% de son résultat au trimestre juillet-septembre, dépassant les prévisions.

Contrairement à d’autres constructeurs automobiles traditionnels qui ont misé sur les véhicules électriques avant de voir la demande pour ces véhicules s'affaiblir, Toyota s’est principalement concentré sur le développement de la technologie hybride essence-électrique qu’il a popularisée avec la Prius il y a plusieurs décennies.

Cette stratégie a joué un rôle clé dans sa capacité à défendre ses parts de marché aux États-Unis, alors même qu’il fait face à la menace des constructeurs chinois de véhicules électriques, qui progressent à grands pas ailleurs.

Mais à l’instar d’autres constructeurs automobiles, Toyota a également été secoué par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre en Iran.

Takanori Azuma, directeur financier de Toyota, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’entreprise compensait l’impact de la situation au Moyen-Orient et de la flambée des prix des matières premières grâce à des efforts de vente et à des réductions de coûts.

Le résultat d'exploitation du trimestre juillet-septembre s'est établi à 1.130 milliards de yens, dépassant la prévision médiane de 992 milliards de yens, selon un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

(Reportage Daniel Leussink ; rédigé par David Dolan ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)