 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Commerzbank "convaincue" de l'intérêt de l'opération avec UniCredit
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 08:23

Ajouter Boursorama à vos sources

La Commerzbank tient son assemblée générale à Wiesbaden alors qu'elle se défend contre l'offre publique d'achat d'UniCredit

La Commerzbank tient son assemblée générale à Wiesbaden alors qu'elle se défend contre l'offre publique d'achat d'UniCredit

La banque allemande Commerzbank, qui ‌pourrait bientôt faire l'objet d'un rachat par UniCredit, a déclaré jeudi qu'elle était "convaincue" ​qu'un accord entre les deux groupes pourrait créer de la valeur.

La présidente du directoire de Commerzbank a fait cette déclaration alors que l'établissement bancaire annonçait une hausse ​de 45% de son bénéfice au troisième trimestre, clôturant ainsi ce qu'il a qualifié de "meilleurs neuf mois de ​son histoire".

"Nous sommes convaincus qu’avec UniCredit, nous ⁠pouvons créer de la valeur en tirant systématiquement parti des atouts des ‌deux banques", a déclaré Bettina Orlopp.

La banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'offre publique d'achat d'UniCredit soit finalisée "dans les mois ​à venir".

Après avoir résisté pendant ‌des mois à toute tentative de rachat, Commerzbank a indiqué ⁠qu'elle était désormais en pourparlers avec UniCredit en vue d'un accord entre la deuxième banque italienne et la deuxième banque allemande.

Commerzbank a assoupli sa position au cours ⁠de l'été, Bettina ‌Orlopp ayant déclaré qu'un rapprochement avec UniCredit pourrait créer de la ⁠valeur pour les deux parties.

Ce changement de ton est intervenu quelques semaines après ‌qu'UniCredit a révélé qu'elle détenait près de 48% du capital de ⁠la banque, cible de son offre hostile de 45 milliards ⁠d'euros.

Depuis lors, la Banque ‌centrale européenne (BCE) a donné son feu vert à l’opération, levant ainsi un obstacle réglementaire ​majeur.

Mais les tensions persistent. Le directeur ‌général d’UniCredit, Andrea Orcel, ne souhaite pas que Bettina Orlopp reste à la tête de Commerzbank et s’oppose ​à ce que Berlin conserve deux sièges au conseil de surveillance, une exigence du gouvernement allemand qui détient toujours une participation de 13,3%.

Commerzbank a ⁠fait état d'un bénéfice net de 859 millions d’euros sur le troisième trimestre, en hausse par rapport aux 591 millions d’euros réalisés un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 864 millions d’euros, selon une prévision consensuelle publiée par le groupe.

(Rédigé par Tom Sims et Philipp Krach ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

COMMERZBANK
37,200 EUR XETRA 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le militant hongkongais prodémocratie Joshua Wong prend la parole lors d’une audition de la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine à Washington le 17 septembre 2019 ( AFP / Alastair Pike )
    Hong Kong : le militant prodémocratie Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires
    information fournie par AFP 05.11.2026 08:44 

    Un tribunal hongkongais a condamné jeudi le militant prodémocratie Joshua Wong, déjà détenu depuis près de six ans, à 10 ans de prison supplémentaires pour collusion avec des pays étrangers en vertu de la loi de sécurité nationale. Tout juste âgé de 30 ans, Joshua ... Lire la suite

  • ( AFP / KAZUHIRO NOGI )
    Sony relève de nouveau ses prévisions annuelles, aidé par Spider-Man
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2026 08:36 

    Le groupe japonais Sony a encore relevé jeudi ses prévisions pour l'exercice décalé 2026-2027 grâce à ses divisions jeu vidéo et cinéma, après une envolée de son profit net au deuxième trimestre --notamment dopée par la sortie du film Spider-Man et avant la sortie ... Lire la suite

  • Conteneurs maritimes sur un navire Maersk au port de Los Angeles
    Maersk relève à nouveau ses prévisions de bénéfice pour 2026
    information fournie par Reuters 05.11.2026 08:36 

    Le groupe maritime ‌danois Maersk a relevé jeudi pour la troisième fois ses ​prévisions de bénéfice pour 2026, alors que la congestion des ports, la forte demande des consommateurs et les investissements dans l'intelligence ​artificielle ont maintenu les taux de ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.11.2026 08:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,16 +0,57%
2CRSI
17,87 0,00%
BIOPHYTIS
0,0398 0,00%
Or
4 123,46 +1,48%
SOITEC
110,05 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank