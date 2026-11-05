Veolia-Ebitda à neuf mois +5,1%, signe deux contrats au Moyen-Orient

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège social de l'entreprise, à Aubervilliers, près de Paris

par Rihab Latrache

Veolia a fait état jeudi ‌d'une hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) des neuf premiers mois ​de l'année et d'une amélioration de sa marge, le groupe citant notamment la croissance à l'international, la performance des activités "Eau" pendant l’été, ainsi que l'effet commerce et volumes.

Le spécialiste français ​de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a publié un Ebitda à neuf mois de 5,40 milliards ​d'euros, en hausse de 5,1% sur un an, ⁠pour une marge d'Ebitda à 16,2%, en hausse de 50 points de base (pbs).

"Veolia a ‌enregistré une forte croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 5,0%, porté notamment par la performance de nos activités internationales ​et dans l’eau", a déclaré ‌la directrice générale, Estelle Brachlianoff, citée dans un communiqué.

La croissance internationale ⁠s'est élevée à 6,0% sur un an pour la période, tandis que l'activité "Eau" a affiché une croissance de 2,6%.

Dans un communiqué distinct, Veolia a par ailleurs annoncé la signature de deux ⁠contrats, d'une valeur d'environ ‌200 millions d'euros, au Moyen-Orient. Ces contrats, acquis dans le cadre de ⁠projets de dessalement à Oman et aux Émirats Arabes Unis, renforcent l'objectif du groupe ‌de doubler sa capacité de dessalement opérée dans le monde d’ici 2030, a ⁠souligné Estelle Brachlianoff dans le communiqué.

À la Bourse de Paris, vers ⁠10h10 GMT, l'action reculait ‌de 0,7% à 33,57 euros, contre un gain de 0,59% pour le CAC 40 au ​même moment.

Les analystes de JP Morgan ont salué ‌des résultats en ligne avec leurs attentes dans une note publiée avant l'ouverture des marchés, anticipant une stabilité du ​titre Veolia en Bourse jeudi.

Ils relèvent cependant l'évolution négative du besoin en fonds de roulement opérationnel, qui se creuse de 216 millions d'euros pour atteindre -1,488 milliard d'euros au ⁠30 septembre, Veolia citant l'allongement des délais d'encaissement au Moyen-Orient et une diminution des paiements anticipés sur l'activité Projets.

"Nous prévoyons une amélioration notable au cours des prochains trimestres, grâce à une normalisation progressive des retards de recouvrement et des obstacles liés aux projets constatés plus tôt dans l'année", a précisé le courtier.

Veolia a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)