Le Dow Jones et le S&P 500 vus en hausse, l'Europe également avant la BoE

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi au lendemain d'une séance en nette hausse, tandis que les Bourses ‌européennes continuent de profiter de la levée des incertitudes aux Etats-Unis avec la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat et l'espoir d'une résolution diplomatique du conflit en cours au Moyen-Orient.

Les investisseurs en Europe attendent par ailleurs la décision de politique monétaire ​de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait relever ses taux directeurs pour la première fois depuis août 2023, au terme d'un vote serré.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street avec une hausse de 0,70% pour le Dow Jones et une progression de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 mais une baisse 0,49% pour le Nasdaq. L'indice phare technologique américain devrait pâtir de la crainte d'un durcissement de la réglementation autour des centres de données et de l'intelligence artificielle par les démocrates aux Etats-Unis.

À ​Paris, le CAC 40 gagne 0,81% à 8.244,95 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,87% et à Londres, le FTSE prend 0,80%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,56% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,65%. Le Stoxx 600 avance de 0,58%, à 661,2 points, très proche de son record.

Les marchés actions ​en Europe restent sur la dynamique positive qui a accompagné les résultats des "midterms" aux Etats-Unis, marqués par la prise de ⁠contrôle des deux chambres du Congrès par les démocrates et un sévère revers pour le camp de Donald Trump.

Le président américain et son vice-président JD Vance ont eux-mêmes reconnu que la défaite des républicains était liée à la guerre ‌en Iran, un conflit pour lequel les investisseurs espèrent désormais un dénouement par la négociation au lieu d'une reprise de la rhétorique guerrière.

"Les plus optimistes verront enfin dans la clarification des résultats la réduction d'une source d'incertitude. (...) Une meilleure visibilité politique pourrait soutenir les marchés à l'approche de la fin de l'année", écrit dans une note Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau ​Capital, au sujet des élections américaines.

L'embellie en Europe est soutenue par le rebond des valeurs de ‌consommation après des mois de pression due aux coûts élevés de l'énergie, ce qui permet à l'indice Stoxx 600 de frôler jeudi en séance son niveau record, atteint le ⁠7 août, à 663,41 points.

L'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient au Moyen-Orient contribue au reflux du dollar et des rendements obligataires, ainsi qu'à une stabilité des cours pétroliers avec un Brent très nettement en dessous de la barre des 100 dollars le baril. Cette référence du pétrole est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2020.

Le secteur pétrolier et gazier en Europe est ainsi tombé en séance à un plus bas d'un mois, tandis que celui du transport et des loisirs a rebondi ⁠à un niveau record, à 302,48 points. Cela porte ‌les compagnies aériennes qui devraient profiter de la baisse du prix du kérosène.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Qualcomm chute de 10,1% en avant-Bourse, le fabricant de puces ayant annoncé des résultats inférieurs aux ⁠attentes de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre, en raison d’une demande atone et d'une baisse des revenus liés à Apple.

Le repli devrait se poursuivre dans le secteur des puces électroniques: Nvidia étant attendu en baisse de ‌0,4%, Marvell Technology de 2,5 % et Intel de 1,7%.

VALEURS EN EUROPE

De nombreuses publications financières d'entreprises animent par les échanges en Europe avec notamment les résultats de Bouygues (+3,38%) et JCDecaux (+6,24%) qui sont salués, tandis que ceux d'Eurazeo (-2,59%) ont ⁠déçu.

Air France-KLM, qui a dépassé les attentes au troisième trimestre, s'envole de 12,81%, profitant également de la bonne tenue du secteur du transport aérien.

ArcelorMittal prend 3,27%, l'Ebitda trimestriel ⁠du deuxième sidérurgiste mondial ayant dépassé les attentes.

Diageo gagne 2,92% ‌après une hausse inattendue de ses ventes organiques trimestrielles, ce qui profite également à ses concurrents, Pernod Ricard (+0,45%) et Rémy Cointreau (+1,35%).

Le groupe maritime danois Maersk plonge de 7,48%, ses résultats du troisième trimestre étant ressortis en deçà des prévisions.

La banque allemande Commerzbank, qui ​dit désormais être "convaincue" de l'intérêt d'une fusion avec UniCredit (+0,54%), recule de 1,38% après un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes.

TAUX

Les rendements des obligations ‌d'Etat britanniques reculent jeudi avec l'accalmie sur le pétrole, tombant en séance à leur plus bas niveau depuis des mois, avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Le rendement du Gilt à 30 ans est ainsi au plus bas depuis le 7 juillet, à 5,552%, tandis que ​la maturité à dix ans est à un creux depuis le 28 août, à 5,090%, quant le deux 2 ans chute à un plus bas depuis le 2 octobre, à 4,713%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,6 point de base, à 4,87%, après une baisse de six points de base la veille.

Celui du Bund allemand de même échéance cède près de trois points de base, à 3,25%.

CHANGES

L'euro s'apprécie jeudi pour la quatrième séance consécutive, soutenu par un pétrole ⁠meilleur marché dans un contexte d'espoir d'une atténuation du conflit iranien après la perte du contrôle du Congrès américain par les républicains.

Vers 11h25 GMT, la monnaie unique européenne se traite à 1,1227 dollar après avoir grimpé en séance à 1,1268, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3458 dollar après être monté à 1,3478. La monnaie britannique est en passe d'enregistrer sa septième hausse quotidienne d'affilée, avant les annonces de la BoE.

Le dollar est pratiquement stable (-0,03%) face à un panier de devises internationales.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est volatil, repartant à la mi-séance à la hausse après avoir ouvert en repli dans le sillage de l'important reflux de la veille. Les investisseurs examinent les conséquences de la victoire démocrate au Congrès américain sur la guerre en Iran.

Le Brent prend 1,59% à 96,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,78% à 88,82 dollars alors que les deux références du pétrole avaient perdu mercredi plus de 8%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 196.000 194.000

31 octobre

(Rédigé ​par Claude Chendjou; avec la contribution de Danilo Masoni; édité par Augustin Turpin)