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Air France-KLM bat les attentes au T3, suppressions de postes chez KLM
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:04

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Conférence de presse sur les résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris

Conférence de presse sur les résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris

par Joanna Plucinska, Gianluca Lo Nostro et ELENA SMIRNOVA

Le titre ‌Air France-KLM décolle jeudi après la publication d'un résultat opérationnel trimestriel supérieur aux attentes, tandis que la filiale néerlandaise du transporteur, KLM, a présenté ​un plan de restructuration ambitieux visant à accroître son résultat annuel d'un milliard d'euros.

À la Bourse de Paris, vers 10h30 GMT, l'action bondissait de près de 12% à 12,6 euros, signant l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120, lui-même en hausse de 0,57%.

KLM a annoncé vouloir opérer ​à des réductions supplémentaires de ses effectifs d'environ 15% au cours des prochaines années, afin d'améliorer sa rentabilité et de financer ses investissements dans de nouveaux appareils. La compagnie a déjà ​procédé à plusieurs vagues de suppressions de postes ces dernières années, dont ⁠la suppression de 250 emplois administratifs en 2025.

Contrairement à Air France, KLM est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés opérationnelles sur ‌sa base d'Amsterdam, pénalisée par les restrictions de trafic aérien et les difficultés liées à sa reprise après la pandémie.

KLM a précisé qu'environ 4.000 postes seraient transférés à des partenaires, notamment des sociétés de restauration et la holding ​Air France-KLM, tandis qu'environ 1.000 postes seraient supprimés ‌dans le cadre d'un plan visant à améliorer la productivité.

"Améliorer notre résultat annuel d'un milliard d'euros est ⁠essentiel à la mise en œuvre de notre stratégie", a déclaré le directeur financier de KLM, Bas Brouns, qualifiant ces mesures de "profondes" et "parfois douloureuses".

KLM, qui a fusionné avec Air France en 2004, représente environ 40% à 45% du chiffre d'affaires et des effectifs du groupe.

HAUSSE DE LA FACTURE ⁠CARBURANT

Air France-KLM a enregistré un ‌résultat opérationnel de 1,34 milliard d'euros au troisième trimestre, supérieur aux 1,1 milliard d'euros attendus par les analystes selon ⁠un consensus compilé par le groupe. Ce résultat s'explique en grande partie par la forte demande pour les liaisons directes vers l'Inde, l'Asie ‌et l'Afrique de l'Est et par le succès de l'offre premium proposée par l'entreprise.

Le groupe a toutefois abaissé ses prévisions ⁠de capacité pour 2026, les ramenant à 2%, contre une fourchette comprise entre 2% et 3% précédemment. ⁠La facture de carburant de l'exercice ‌2026 devrait par ailleurs s'élever à 9,2 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de dollars attendus précédemment.

Les analystes de Bernstein ont estimé dans une ​note que les résultats avaient été soutenus par un environnement tarifaire favorable ‌et une bonne maîtrise des coûts, soulignant la vigueur de la demande pour les cabines premium.

"Résultats de bonne qualité au troisième trimestre, marqués par des progrès encourageants dans ​la réduction des coûts et le redressement de KLM", estiment les analystes de Deutsche Bank, ajoutant que la hausse de 7% des recettes unitaires du groupe a également bénéficié de facteurs externes tels que les tensions géopolitiques, les perturbations du fret et certains effets événementiels, en ⁠plus de la montée en gamme de l'offre.

Les compagnies aériennes européennes sont confrontées à la hausse des coûts du carburant, même si certains transporteurs de réseau comme Air France-KLM et Lufthansa ont jusqu'à présent mieux résisté grâce à leurs couvertures carburant et à leurs investissements dans les offres premium à plus forte marge.

Les prix au comptant du kérosène en Europe du Nord-Ouest ont reculé de 12% cette semaine pour atteindre leur plus bas niveau depuis août, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole.

(Rédigé par Elena Smirnova et Camille Raynaud, avec Joanna Plucinska ​et Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)

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