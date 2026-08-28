Tour d'horizon du crédit privé : les investisseurs institutionnels renforcent leurs allocations en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs institutionnels renforcent leurs allocations en crédit privé en Asie. Granite Asia a levé plus de 500 millions de dollars pour une stratégie panasiatique et Partners Group a obtenu un mandat d'un milliard de dollars, alors que les gestionnaires se développent dans une région qui ne représente encore qu'une petite partie du marché mondial.

Granite Asia a déclaré cette semaine que sa stratégie "Libra Hybrid" avait dépassé son objectif de 500 millions de dollars, attirant de nouveaux engagements de la part de DBS Private Bank, d’un assureur et d’autres investisseurs institutionnels.

Ces nouveaux investisseurs rejoignent les investisseurs de référence, parmi lesquels figurent l’investisseur public singapourien Temasek, le malaisien Khazanah Nasional et l’Autorité indonésienne d’investissement. Lancé en 2025, le fonds a réalisé huit opérations et effectué deux sorties, a précisé Granite.

Cette levée de fonds fait suite à un mandat de crédit privé d’un milliard de dollars que Partners Group a obtenu auprès d’un important investisseur institutionnel asiatique au début du mois. Ce mandat à durée indéterminée investira dans des opportunités de prêts directs de rang senior et junior dans la région Asie-Pacifique et inclut des capitaux discrétionnaires et de co-investissement.

Partners Group a déclaré avoir conclu plus de cinq mandats avec de grands investisseurs institutionnels en Asie au cours de l’année écoulée. Le groupe a indiqué que les fonds souverains et les assureurs, en particulier en Asie du Sud-Est et au Japon, augmentaient leurs allocations en crédit privé.

L’Asie représente environ un tiers de la production économique mondiale, mais ne représente que 4% environ du marché mondial du crédit privé, selon Preqin.

Les fonds de crédit privé axés sur la région Asie-Pacifique ont levé 2,7 milliards de dollars au premier trimestre 2026, contre plus de 10 milliards de dollars pour les fonds axés sur l’Amérique du Nord et 9,9 milliards de dollars pour ceux axés sur l’Europe, a indiqué Preqin.

Le fournisseur de données prévoit que les actifs sous gestion des fonds de crédit privé axés sur la région APAC atteindront environ 142 milliards de dollars d’ici 2030, contre 3.350 milliards de dollars en Amérique du Nord et 940,2 milliards de dollars en Europe.

Selon les acteurs du marché, ce marché évolue différemment du modèle de prêt direct soutenu par des sponsors, qui prévaut aux États-Unis et en Europe.

Selon Kroll, un cabinet de conseil financier, les opérations de crédit privé en Asie sont davantage exposées au financement adossé à des actifs, notamment l’immobilier, les infrastructures et d’autres immobilisations.

Dans une note publiée en juillet à la suite d’une conférence sectorielle à Singapour, S&P Global Ratings a indiqué que la demande des investisseurs pour le crédit privé dans la région Asie-Pacifique restait forte mais sélective, l’accent étant davantage mis sur la qualité des garanties, la solidité des promoteurs et les clauses de protection.

S&P a indiqué que l’Australie suscitait de l’intérêt pour les prêts directs garantis de premier rang, ainsi que pour le crédit immobilier et le crédit d’infrastructure. Les besoins de financement liés à l’intelligence artificielle, aux centres de données, à la connectivité et à la transition énergétique créaient également des opportunités dans toute la région.