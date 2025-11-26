information fournie par Reuters • 26/11/2025 à 15:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE EN EUROPE-Carlsberg, Genus, Renk Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés européennes, dont Carlsberg, Genus et Renk Group, ce mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Carlsberg CARLb.CO : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* De' Longhi SpA DLG.MI : Berenberg relève l'objectif de cours de 32 à 40 euros

* Genus GNS.L : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat

* OCI NV OCI.AS : JP Morgan réduit son objectif de cours à 4,6 EUR, contre 6 EUR auparavant

* Renk Group AG R3NK.DE : JP Morgan réduit le prix cible de 90 EUR à 75 EUR

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés européennes rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Avanza Bank AVANZ.ST : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de

385 SEK

* Avanza Bank AVANZ.ST : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre

* Beazley BEZG.L : Barclays réduit l'objectif de cours de 1090 à 1020p

* Beazley BEZG.L : Berenberg réduit l'objectif de cours à 1 100 pence contre 1 150 pence auparavant

* Beazley BEZG.L : Jefferies réduit l'objectif de cours à 982p contre 1040p -

* Beiersdorf AG BEIG.DE : JP Morgan relève l'objectif de cours de 120 à 125 euros

* Boliden AB BOL.ST : Deutsche Bank relève le cours cible de 450 à 490 SEK

* Boliden AB BOL.ST : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 490 SEK contre 450 SEK

* British Land BLND.L : UBS relève l'objectif de cours à 445p contre 435p

* Carlsberg CARLb.CO : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Cirsa CIRSA.MC : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 22,7 à 23,8 EUR

* Colruyt COLR.BR : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 euros contre 40 euros auparavant

* Colruyt COLR.BR : Barclays réduit la pondération de l'action à sous-pondérée à égale pondération

* Cranswick Plc CWK.L : Berenberg relève l'objectif de cours à 5 770 pence contre 5 540 pence auparavant

* Cranswick Plc CWK.L : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 6100p contre 6000p

* Cranswick Plc CWK.L : RBC relève l'objectif de cours à 5500p contre 5300p

* De' Longhi SpA DLG.MI : Berenberg relève l'objectif de cours de 32 à 40 EUR

* Dhl Group DHLn.DE : UBS relève l'objectif de cours à 42,5 EUR, contre 36 EUR auparavant

* Dhl Group DHLn.DE : UBS relève le cours de l'action de "vendre" à "neutre

* EasyJet Plc EZJ.L : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 400 à 430 pence

* Edreams Odigeo SA EDRE.MC : Barclays réduit l'objectif de cours à 4,25 EUR contre 11,5 EUR auparavant

* Edreams Odigeo SA EDRE.MC : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à equal-weight

* ENI ENI.MI : UBS relève l'objectif de cours de 15,5 à 18 euros

* ENI ENI.MI : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat

* Eutelsat Communications ETL.PA : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 2,2 à 2,3 EUR

* Finecobank FBK.MI : BofA Global Research initie une couverture avec un PT de 22,4 EUR

* Finecobank FBK.MI : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre

* Flatexdegiro AG FTKn.DE : BofA Global Research initie une couverture avec PT 37,4 EUR

* Flatexdegiro AG FTKn.DE : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Fortum FORTUM.HE : Deutsche Bank relève le prix cible de 12,8 EUR à 15 EUR

* Galapagos NV GLPG.AS : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 27,9 EUR

* Galapagos NV GLPG.AS : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* GB Group Plc GBGP.L : Barclays réduit l'objectif de cours de 325 à 320 pence

* Generali GASI.MI : JP Morgan relève l'objectif de cours de 39 à 40 euros

* Genus GNS.L : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat

* Genus GNS.L : Berenberg initie une couverture avec un prix cible de 3 050p

* Greggs GRG.L : Davy Research initie une couverture avec une note de surperformance

* Greggs GRG.L : Davy Research initie la couverture avec un objectif de prix de 1730p

* Haleon Plc HLN.L : JP Morgan relève l'objectif de cours de 315 pence à 335 pence

* Halma HLMA.L : Barclays relève l'objectif de cours à 4100p contre 3770p

* Halma HLMA.L : JP Morgan relève l'objectif de cours à 3500p contre 3200p

* Hansa Biopharma AB HNSA.ST : Leerink Partners initie une couverture avec PT SEK 102

* Hansa Biopharma AB HNSA.ST : Leerink Partners initie une couverture avec la note "outperform"

* Henkel AG & Co KGaA HNKG.DE : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 65 EUR, contre 75 EUR auparavant

* Henkel AG & Co KGaA HNKG.DE : JP Morgan réduit le cours de l'action de "surpondérer" à "sous-pondérer"

à "surpondérer

* Imperial Brands Plc IMB.L : Morgan Stanley relève le PT à 3200p de 3100p

* Johnson Matthey JMAT.L : Berenberg réduit l'objectif de cours de 2100 à 2050 pence

* Julius Baer Gruppe AG BAER.S : Alphavalue réduit l'objectif de cours à 70,5 CHF, contre 71,7 CHF

* Kingfisher KGF.L : Berenberg relève l'objectif de cours de 331 à 333 pence

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Panmure Liberum réduit l'objectif de cours à 273 pence contre 351 pence

* Lanxess AG LXSG.DE : Alphavalue réduit l'objectif de cours de "buy" à "add"

* Molten Ventures Plc GROW.L : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 719 à 724 pence

* Morgan Advanced Materials MGAMM.L : Peel Hunt réduit l'objectif de cours à 245p contre 270p

* Neste NESTE.HE : UBS relève l'objectif de cours de 16 à 20,5 euros

* Neste NESTE.HE : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat

* Nordnet SAVE.ST : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 252

SEK

* Nordnet SAVE.ST : BofA Global Research initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Novonesis NSISb.CO : Morgan Stanley réduit le prix cible de 569 DKK à 560 DKK

* OCI NV OCI.AS : JP Morgan réduit le prix cible de 6 EUR à 4,6 EUR

* Outokumpu OUT1V.HE : Deutsche Bank relève le cours cible de 3,6 à 4,1 EUR

* Renew Holdings Plc RNWH.L : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 1220p contre 1200p

* Renk Group AG R3NK.DE : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 euros contre 90 euros auparavant

* S4 Capital Plc SFOR.L : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 22 à 20 pence

* Salzgitter SZGG.DE : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 40 EUR, au lieu de 27 EUR

* Salzgitter SZGG.DE : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Shell SHEL.L : UBS réduit l'objectif de cours à 3000p de 3200p

* Shell SHEL.L : UBS réduit le cours à neutre de "acheter

* Siemens Energy AG ENR1n.DE : Berenberg relève l'objectif de cours de 122 à 130 euros

* Soitec SOIT.PA : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 40 EUR, au lieu de 52 EUR

* Solaria SLRS.MC : UBS relève l'objectif de cours à 19,8 EUR contre 18,1 EUR

* SSAB SSABa.ST : Deutsche Bank relève le prix cible de 55 à 60 SEK

* Strix Group Plc KETL.L : Stifel réduit l'objectif de cours à 75p au lieu de 100p

* Swissquote Group Holding SQN.S : BofA Global Research initie une couverture avec PT CHF 543

* Swissquote Group Holding SQN.S : BofA Global Research initie une couverture avec une note

d'achat

* ThyssenKrupp Nucera AG & Co KGaA NCH2.DE : Goldman Sachs passe d'une note de vente à une note neutre

* Tkms TKMS.DE : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 75 EUR à 80 EUR

* Tkms TKMS.DE : Deutsche Bank relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Totalenergies TTEF.PA : UBS relève l'objectif de cours de 58 EUR à 62 EUR

* Tullow Oil Plc TLW.L : Stifel réduit l'objectif de cours à 3,8 pence contre 10 pence auparavant

* Voestalpine VOES.VI : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 41 à 44 euros