TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE EN EUROPE-Carlsberg, Genus, Renk Group

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés européennes, dont Carlsberg, Genus et Renk Group, ce mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Carlsberg CARLb.CO : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés européennes rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Avanza Bank AVANZ.ST : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de
385 SEK
* Avanza Bank AVANZ.ST : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre
* Beazley BEZG.L : Barclays réduit l'objectif de cours de 1090 à 1020p
* Beazley BEZG.L : Berenberg réduit l'objectif de cours à 1 100 pence contre 1 150 pence auparavant
* Beazley BEZG.L : Jefferies réduit l'objectif de cours à 982p contre 1040p -
* Beiersdorf AG BEIG.DE : JP Morgan relève l'objectif de cours de 120 à 125 euros
* Boliden AB BOL.ST : Deutsche Bank relève le cours cible de 450 à 490 SEK
* British Land BLND.L : UBS relève l'objectif de cours à 445p contre 435p
* Carlsberg CARLb.CO : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Cirsa CIRSA.MC : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 22,7 à 23,8 EUR
* Colruyt COLR.BR : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 euros contre 40 euros auparavant
* Colruyt COLR.BR : Barclays réduit la pondération de l'action à sous-pondérée à égale pondération
* Cranswick Plc CWK.L : Berenberg relève l'objectif de cours à 5 770 pence contre 5 540 pence auparavant
* Cranswick Plc CWK.L : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 6100p contre 6000p
* Cranswick Plc CWK.L : RBC relève l'objectif de cours à 5500p contre 5300p
* De' Longhi SpA DLG.MI : Berenberg relève l'objectif de cours de 32 à 40 EUR
* Dhl Group DHLn.DE : UBS relève l'objectif de cours à 42,5 EUR, contre 36 EUR auparavant
* Dhl Group DHLn.DE : UBS relève le cours de l'action de "vendre" à "neutre
* EasyJet Plc EZJ.L : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 400 à 430 pence
* Edreams Odigeo SA EDRE.MC : Barclays réduit l'objectif de cours à 4,25 EUR contre 11,5 EUR auparavant
* Edreams Odigeo SA EDRE.MC : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à equal-weight
* ENI ENI.MI : UBS relève l'objectif de cours de 15,5 à 18 euros
* ENI ENI.MI : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat
* Eutelsat Communications ETL.PA : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 2,2 à 2,3 EUR
* Finecobank FBK.MI : BofA Global Research initie une couverture avec un PT de 22,4 EUR
* Finecobank FBK.MI : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre
* Flatexdegiro AG FTKn.DE : BofA Global Research initie une couverture avec PT 37,4 EUR
* Flatexdegiro AG FTKn.DE : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat
* Fortum FORTUM.HE : Deutsche Bank relève le prix cible de 12,8 EUR à 15 EUR
* Galapagos NV GLPG.AS : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 27,9 EUR
* Galapagos NV GLPG.AS : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché
* GB Group Plc GBGP.L : Barclays réduit l'objectif de cours de 325 à 320 pence
* Generali GASI.MI : JP Morgan relève l'objectif de cours de 39 à 40 euros
* Genus GNS.L : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat
* Genus GNS.L : Berenberg initie une couverture avec un prix cible de 3 050p
* Greggs GRG.L : Davy Research initie une couverture avec une note de surperformance
* Greggs GRG.L : Davy Research initie la couverture avec un objectif de prix de 1730p
* Haleon Plc HLN.L : JP Morgan relève l'objectif de cours de 315 pence à 335 pence
* Halma HLMA.L : Barclays relève l'objectif de cours à 4100p contre 3770p
* Halma HLMA.L : JP Morgan relève l'objectif de cours à 3500p contre 3200p
* Hansa Biopharma AB HNSA.ST : Leerink Partners initie une couverture avec PT SEK 102
* Hansa Biopharma AB HNSA.ST : Leerink Partners initie une couverture avec la note "outperform"
* Henkel AG & Co KGaA HNKG.DE : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 65 EUR, contre 75 EUR auparavant
* Henkel AG & Co KGaA HNKG.DE : JP Morgan réduit le cours de l'action de "surpondérer" à "sous-pondérer"
à "surpondérer
* Imperial Brands Plc IMB.L : Morgan Stanley relève le PT à 3200p de 3100p
* Johnson Matthey JMAT.L : Berenberg réduit l'objectif de cours de 2100 à 2050 pence
* Julius Baer Gruppe AG BAER.S : Alphavalue réduit l'objectif de cours à 70,5 CHF, contre 71,7 CHF
* Kingfisher KGF.L : Berenberg relève l'objectif de cours de 331 à 333 pence
* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Panmure Liberum réduit l'objectif de cours à 273 pence contre 351 pence
* Lanxess AG LXSG.DE : Alphavalue réduit l'objectif de cours de "buy" à "add"
* Molten Ventures Plc GROW.L : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 719 à 724 pence
* Morgan Advanced Materials MGAMM.L : Peel Hunt réduit l'objectif de cours à 245p contre 270p
* Neste NESTE.HE : UBS relève l'objectif de cours de 16 à 20,5 euros
* Neste NESTE.HE : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat
* Nordnet SAVE.ST : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 252
SEK
* Nordnet SAVE.ST : BofA Global Research initie une couverture avec une note de
sous-performance
* Novonesis NSISb.CO : Morgan Stanley réduit le prix cible de 569 DKK à 560 DKK
* OCI NV OCI.AS : JP Morgan réduit le prix cible de 6 EUR à 4,6 EUR
* Outokumpu OUT1V.HE : Deutsche Bank relève le cours cible de 3,6 à 4,1 EUR
* Renew Holdings Plc RNWH.L : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 1220p contre 1200p
* Renk Group AG R3NK.DE : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 euros contre 90 euros auparavant
* S4 Capital Plc SFOR.L : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 22 à 20 pence
* Salzgitter SZGG.DE : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 40 EUR, au lieu de 27 EUR
* Salzgitter SZGG.DE : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Shell SHEL.L : UBS réduit l'objectif de cours à 3000p de 3200p
* Shell SHEL.L : UBS réduit le cours à neutre de "acheter
* Siemens Energy AG ENR1n.DE : Berenberg relève l'objectif de cours de 122 à 130 euros
* Soitec SOIT.PA : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 40 EUR, au lieu de 52 EUR
* Solaria SLRS.MC : UBS relève l'objectif de cours à 19,8 EUR contre 18,1 EUR
* SSAB SSABa.ST : Deutsche Bank relève le prix cible de 55 à 60 SEK
* Strix Group Plc KETL.L : Stifel réduit l'objectif de cours à 75p au lieu de 100p
* Swissquote Group Holding SQN.S : BofA Global Research initie une couverture avec PT CHF 543
* Swissquote Group Holding SQN.S : BofA Global Research initie une couverture avec une note
d'achat
* ThyssenKrupp Nucera AG & Co KGaA NCH2.DE : Goldman Sachs passe d'une note de vente à une note neutre
* Tkms TKMS.DE : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 75 EUR à 80 EUR
* Tkms TKMS.DE : Deutsche Bank relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Totalenergies TTEF.PA : UBS relève l'objectif de cours de 58 EUR à 62 EUR
* Tullow Oil Plc TLW.L : Stifel réduit l'objectif de cours à 3,8 pence contre 10 pence auparavant
* Voestalpine VOES.VI : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 41 à 44 euros
