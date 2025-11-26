Deutsche Bank relève son objectif de cours sur ArcelorMittal
Dans une note sectorielle, le bureau d'études estime que les valeurs européennes de l'acier pourraient entrer dans une phase plus favorable, alors que la Commission européenne s'apprête à renforcer sensiblement les mesures de protection commerciale à destination de la sidérurgie.
Après plusieurs années difficiles, pénalisées par une demande atone, une concurrence accrue des importations à bas prix et un environnement réglementaire peu porteur, la demande reste fragile et continue de peser sur les performances du secteur en dépit des mesures de soutien apportées par les gouvernements, souligne l'analyste.
Deutsche Bank souligne toutefois que le projet de Bruxelles d'introduire des barrières commerciales plus strictes - même partielles - constituerait un changement structurel susceptible d'amener l'industrie dans un cadre 'plus favorable', proche de ce qu'ont connu le ciment ou la défense ces dernières années, deux secteurs dont les valorisations ont rebondi après un virage politique.
Selon le professionnel, un renforcement de la protection commerciale permettrait aux aciéries européennes de revenir à un niveau de rentabilité plus stable, tout en réduisant le risque lié à la volatilité des importations, voire ouvrir la voie à un retour vers des valorisations dites 'de milieu de cycle' après huit années de compression des multiples.
Deutsche Bank maintient ainsi une opinion positive sur le secteur et fait d'ArcelorMittal, Acerinox et Voestalpine ses trois titres privilégiés pour jouer la thématique.
