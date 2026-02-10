 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.

FAITS MARQUANTS

* Dynatrace Inc DT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 47$ contre 57$

* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 132 $ contre 167 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $ contre 164 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 74 à 95 dollars

* Aecom ACM.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 117,00 $ à 118,00 $

* Aecom ACM.N : UBS relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève le cours cible de 216 à 221 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies réduit le prix cible à 141 $ contre 147 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ de 32 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Needham augmente le prix cible de 50 $ à 65 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Apa Corporation APA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 28 $

* Apollo Global Management APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 $ à 145 $

* Apollo Global Management APO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 162 $ contre 164 $

* Apollo Global Management APO.N : Barclays réduit le prix cible de 168 $ à 158 $

* Applovin Corp APP.O : UBS réduit le prix cible à 686 $ contre 840 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 142 $ contre 166 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible à 165 $ contre 140 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 18 $ contre 9 $

* Azz Inc AZZ.N : B. Riley augmente le prix cible de 140 $ à 167 $

* BD BDX.N : Citigroup réduit le prix cible de 233 $ à 232 $

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible à 190 $ de 220

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* BD BDX.N : RBC réduit le prix cible de 210 $ à 172 $

* BD BDX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 184 $ à 157 $

* Biogen BIIB.O : Wedbush relève le cours cible de 178 à 187 dollars

* Blackstone BX.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 161 $ contre 185 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 102 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève le prix cible à 41 $, contre 32 $ auparavant

* Brink's Co BCO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 138 $ à 163 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 56 $

* Callaway Golf Co CALY.N : Truist Securities relève le cours cible de 12 à 17 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 243 $ contre 209 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 256 $ contre 237 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 825,00 $ à partir de 735,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 155 $ à partir de 118 $

* Cencora COR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 419 $ à partir de 417 $

* Cencora Inc. COR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 405 à 429 dollars

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève le cours cible de 66 $ à 75 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 90 $, contre 100 $ auparavant

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible à 84 $ contre 81 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible de 49 $ à 72 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Corpay Inc CPAY.N : UBS augmente le prix cible de 315 à 380 dollars

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre 28 $ auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 46 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ de 45

* Dynatrace Inc DT.N : BMO réduit le prix cible de 56 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 53 $

* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 50 $ de 65

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 50,00$ de 60,00

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 60$ de 55

* Dynatrace Inc DT.N : UBS réduit le prix cible à 40$ de 50

* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit le prix cible à 47$ de 57

* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Ecolab Inc ECL.N : Mizuho augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays relève le prix cible à 21 $ contre 19 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 24 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen relève le cours cible de 116 à 126 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities relève le cours cible à 252 $ contre 210 $

* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 414 $ contre 408 $

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 450 $ contre 360 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy"; réduit l'objectif de cours de 25 à 24 dollars

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : UBS réduit le prix cible de 320 à 300 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève le cours cible de 215 à 350 dollars

* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 57 $ contre 46 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 35,00 $ à 43,00 $

* GM GM.N : Benchmark relève le cours cible de 65 à 90 dollars

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 10 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 370 $, contre 410 $ auparavant

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 410,00 $ à 370,00 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 235 $ de 215 $

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $

* Ichor Holdings ICHR.O : B. Riley relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente le prix cible de 30 $ à 52 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève le prix cible de 36 à 48 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève le prix cible de 22 $ à 55 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relève le cours cible de 32 à 36 dollars

* Intuit Inc INTU.O : BMO réduit le prix cible de 810 $ à 624 $

* Invo Fertility Inc IVF.O : Maxim Group relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 167 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13$ contre 16

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 464 $ contre 440 $

* Maplebear Inc CART.O : Benchmark ramène le cours cible de 60 à 53 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 983 $ à 1 107 $

* Microbot Medical Inc MBOT.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 5

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 300 à 500 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $, contre 164 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 79 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 135 à 165 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : William Blair relève la note à surperformance

* Newmont NEM.N : Stifel relève l'objectif de cours à 175,00 $ contre 120,00

* Northrop Grumman NOC.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 785 $ contre 625 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 149 $ à 165 $

* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 64,00 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 72 $

* Onsemi ON.O : B. Riley augmente le prix cible à 64 $ de 58 $

* Onsemi ON.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Onsemi ON.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible à 70 $ contre 56 $

* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 72

* Onsemi ON.O : Needham relève le cours cible de 68 à 72 dollars

* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75

* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible à 66 $ contre 57 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 225 $ contre 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel réduit le prix cible de 225 à 200 dollars

* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 58 $

* Peloton PTON.O : Argus Research réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays augmente le prix cible à 127 $ contre 113 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 95,00 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 126 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de sous-pondération; PT 132 $

* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies augmente le prix cible de 248 $ à 256 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup relève le cours cible de 188 à 224 dollars

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève le cours cible à 200 $ contre 187 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 24 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Snap-On Inc SNA.N : Roth MKM relève le cours cible de 385 à 409 dollars

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 89

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève la note de "Surperformance" à "Achat fort"

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le prix cible de 150 $ à 175 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 206 $ à 188 $

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 155 $ à 177 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 64 $ à 58 $

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Unity Software Inc U.N : UBS réduit le prix cible à 32$ de 46

* Unity Software Inc. U.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Upwork Inc UPWK.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 27

* Upwork Inc UPWK.O : UBS réduit le prix cible à 23$ contre 26

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le cours cible de 83 $ à 91 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; augmente le PT à $203 de $191

* Walmart, Inc. WMT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 140 $ de 130 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 263 $ contre 258 $

* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 350,00 $ contre 410,00 $

* Waters Corp WAT.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible 425

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 425 $ à 430 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 373 $

* Waters Corp WAT.N : UBS réduit le prix cible à 370 $ contre 395

* Werner Enterprises Inc WERN.O : UBS relève le cours cible de 25 à 33 dollars

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies ramène le cours cible à 295 $, contre 365 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 345 à 375 dollars

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James réduit l'objectif de prix à surperformer à partir de strong buy

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit la valeur de l'action de "buy" à "hold"; baisse l'objectif de cours de 310 $ à 285 $

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

* Workday Inc WDAY.O : UBS réduit le prix cible à 170 $, contre 240 $ auparavant

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 73 $ à 61 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 13 $ à 7 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : UBS réduit le prix cible de 13 $ à 8,5 $

* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10

* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 41 $ à 52 $

Valeurs associées

ACUSHNET HOLDNGS
103,020 USD NYSE -0,27%
AECOM
106,210 USD NYSE +3,48%
ALLSTATE
199,138 USD NYSE -0,42%
AMERICAN FINCL G
128,870 USD NYSE -0,59%
AMKOR TECHNOLOGY
52,4080 USD NASDAQ -0,21%
AMYLYX PHARM
14,7500 USD NASDAQ +3,73%
APA
27,4200 USD NASDAQ -0,25%
APOLLO GLB MGMT
132,770 USD NYSE -0,76%
APPLOVIN RG-A
468,7800 USD NASDAQ +1,82%
ARES MGT RG-A
135,470 USD NYSE -1,33%
ARISTA NE
143,580 USD NYSE +1,31%
ARVINAS
13,4750 USD NASDAQ +1,39%
AZZ
134,643 USD NYSE +1,06%
BECTON DICKINSON
171,210 USD NYSE -17,46%
BIOGEN
191,7300 USD NASDAQ -1,07%
BLACKSTONE
132,890 USD NYSE +1,14%
BLOOM ENERGY-A
151,195 USD NYSE -2,49%
BRIDGEBIO
11,0900 USD NASDAQ +3,84%
BRINKS
130,680 USD NYSE +0,21%
CARDINAL HEALTH
220,510 USD NYSE -2,28%
CATERPILLAR
739,040 USD NYSE -0,41%
CELCUITY
107,1550 USD NASDAQ -0,69%
CENCORA
359,240 USD NYSE -1,12%
CEVA
23,0800 USD NASDAQ +0,57%
CG ONCOLOGY
52,4900 USD NASDAQ +2,76%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CMS ENERGY CORP
73,990 USD NYSE +1,65%
COGENT BIOSCIS
37,8800 USD NASDAQ -0,18%
COREBRIDGE FINL
31,000 USD NYSE -0,70%
CORPAY RG-B
354,515 USD NYSE -0,43%
CULLINAN THERA
12,3200 USD NASDAQ +4,14%
DEVON ENERGY
43,245 USD NYSE -0,52%
DIAMONDBACK ENG
164,4500 USD NASDAQ -0,91%
DOXIMITY RG-A
27,540 USD NYSE +0,16%
DYNATRACE
36,320 USD NYSE +0,44%
ECOLAB INC
299,620 USD NYSE +4,01%
EDGEWELL PRSCR
21,120 USD NYSE +6,64%
ENVISTA HLDG
30,215 USD NYSE +2,84%
EXELIXIS
43,3700 USD NASDAQ -1,32%
EXPAND ENER
101,8800 USD NASDAQ -1,32%
EXPEDIA GROUP
242,9300 USD NASDAQ +2,74%
FEDEX
367,581 USD NYSE +0,82%
FLUENCE ENERGY RG-A
20,1300 USD NASDAQ +3,76%
FLUTTER ENTMT
152,570 USD NYSE -1,25%
FRONTIR GROP HLD
5,9450 USD NASDAQ -6,53%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
269,1940 USD NASDAQ -2,25%
GALECTO
21,9100 USD NASDAQ -8,71%
GENERAL MOTORS
79,820 USD NYSE -1,05%
GLOBALFOUNDRIES
43,7900 USD NASDAQ +0,61%
GRAFTECH INTL
7,620 USD NYSE -14,57%
GROUP I AUTOMOTI
334,430 USD NYSE -1,28%
GULFPORT ENERGY
202,855 USD NYSE -1,91%
Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
HELMERICH&PAYNE
34,350 USD NYSE -3,81%
ICHOR
45,0800 USD NASDAQ +32,16%
INSTACART (MAPLEBEAR)
34,7000 USD NASDAQ -1,28%
INTUIT
423,6800 USD NASDAQ -3,16%
KKR & CO
106,805 USD NYSE -0,40%
KYNDRYL HLDG
11,670 USD NYSE +10,30%
LPL FIN HLDG
352,6700 USD NASDAQ -10,32%
MCKESSON
935,975 USD NYSE -2,70%
MICROBOT MEDICAL
2,0900 USD NASDAQ +13,59%
MICRON TECHNOLOGY
376,3000 USD NASDAQ -1,88%
MOLINA HEALTHCAR
126,540 USD NYSE -0,88%
MONSTER BEVERAGE
80,2100 USD NASDAQ -0,85%
NEKTAR THERAPEUT
52,2300 USD NASDAQ +40,90%
NEWMONT
120,255 USD NYSE -0,41%
NORTHROP GRUMMAN
692,350 USD NYSE -0,81%
NUVALENT RG-A
103,5000 USD NASDAQ +0,50%
ON SEMICONDUCTOR
67,7500 USD NASDAQ +4,07%
PALO ALTO NETWORKS
166,2650 USD NASDAQ +0,16%
PAYPAL HOLDINGS
41,4150 USD NASDAQ +0,64%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
4,4101 USD NASDAQ +0,23%
POST HOLDINGS
110,265 USD NYSE -3,25%
PRINCIPAL FINANC
92,2600 USD NASDAQ -3,83%
PRUDENTIAL FINAN
102,420 USD NYSE +0,24%
Pétrole Brent
68,70 USD Ice Europ -0,64%
Pétrole WTI
63,86 USD Ice Europ -1,04%
QUALCOMM
139,9750 USD NASDAQ +0,75%
REGENXBIO
8,5000 USD NASDAQ -17,56%
REPUBLIC SERVICE
223,520 USD NYSE -0,21%
ROSS STORES
192,3600 USD NASDAQ -1,10%
SIMPSON MANUFACT
204,010 USD NYSE +3,86%
SIRIUSXM HOLD
21,4350 USD NASDAQ +2,32%
TAKE-TWO INTERACTIVE
212,5900 USD NASDAQ +3,69%
TAPESTRY
152,380 USD NYSE -1,47%
TEXAS ROADHOUSE
184,9800 USD NASDAQ -1,43%
TOLL BROTHERS IN
159,215 USD NYSE +4,56%
TPG RG-A
52,5000 USD NASDAQ -4,48%
UNDER ARMOUR RG-A
7,170 USD NYSE -8,66%
UNITY SOFTWARE
28,690 USD NYSE +4,29%
UPWORK
16,1850 USD NASDAQ -13,86%
VENTAS REIT
83,565 USD NYSE +1,05%
VICTORY CP HLG-A
76,0500 USD NASDAQ +2,42%
VISTRA
158,980 USD NYSE +3,94%
WALMART
127,1300 USD NASDAQ -1,46%
WASTE MANAGEMENT
231,745 USD NYSE +0,58%
WATERS
328,635 USD NYSE +0,15%
WERNER ENTERPRIS
35,3600 USD NASDAQ -0,59%
WEST PHARMACEUTI
244,890 USD NYSE -1,59%
WESTERN DIGITAL
265,6000 USD NASDAQ -7,13%
WINGSTOP
266,1650 USD NASDAQ -5,53%
WORKDAY-A
152,7950 USD NASDAQ -1,14%
ZILLOW GRP RG-A
54,2901 USD NASDAQ +0,65%
ZYMEWORKS
22,7000 USD NASDAQ +0,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/02/2026 à 18:51:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.