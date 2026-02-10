 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.

FAITS MARQUANTS

* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 47 $ contre 57 $

* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 132 $ contre 167 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $ contre 164 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 118,00 $ contre 117,00 $

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 221 $ contre 216 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 141 $ contre 147 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ contre 32 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève le prix cible de 45 à 60 dollars

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Apa Corporation APA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 28 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 $ à 145 $

* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 162 $ contre 164 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit le prix cible de 168 $ à 158 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 142 $ contre 166 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 9 $ à 18 $

* Bd BDX.N : Citigroup réduit le prix cible de 233 $ à 232 $

* Bd BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 220 $ à 190 $

* Bd BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* Bd BDX.N : RBC réduit le prix cible de 210 $ à 172 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 184 $ à 157 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 185 $ à 161 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève le PT à 41 $ contre 32 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 243 $ contre 209 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 256 $ contre 237 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 825,00 $ à partir de

735,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 155 $ à partir de 118 $

* Cencora COR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 419 $ à partir de 417 $

* Cencora Inc. COR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 405 à 429 dollars

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 100 à 90 dollars

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies augmente le prix cible de 81 $ à 84 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible de 49 $ à 72 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 35 à 34 dollars

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 37 $, contre 28 $

auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 46 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ de 45

* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible à 53 $ contre 67 $

* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 50 $ de 65

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 50,00$ de 60,00

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 60$ de 55

* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit le prix cible à 47$ de 57

* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 48 à 55 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 116 $ à 126 $

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays relève le cours cible de 360 à 450 dollars

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; abaisse le

cours cible de 25 à 24 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 350 $

* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 46 à 57 dollars

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 10 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 370 $, contre 410 $ auparavant

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 410,00 $ à 370,00 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 235 $ de 215 $

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève le prix cible de 22 $ à 55 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 132 $ contre 167 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible de 440 à 464 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible à 1 107 $ contre 983 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays ramène le cours cible à 133 $, contre 164 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 79$ de 75

* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 149 à 165 dollars

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* Onsemi ON.O : B. Riley relève le cours cible de 58 à 64 dollars

* Onsemi ON.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible à 70 $ contre 56 $

* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 72

* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène le cours cible de 235 $ à 225 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays augmente le prix cible à 127 $ contre 113 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à

96,00 $ contre 95,00 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 126 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de sous-pondération;

PT 132 $

* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible de 188 $ à 224 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève le cours cible de 187 à 200 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 24 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Snap-On Inc SNA.N : Roth MKM relève le cours cible de 385 à 409 dollars

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec une note de

pondération égale

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec un objectif de

prix de 89

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le prix cible de 150 $ à 175 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 58 $ contre 64 $

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Upwork Inc UPWK.O : Citigroup réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies réduit le prix cible à 23 $ contre 27 $

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le cours cible de 83 $ à 91 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; augmente le PT à $203 de

$191

* Walmart, Inc. WMT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 140 $ de 130 $

* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 350,00 $ de 410,00 $

* Waters Corp WAT.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible 425

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 425 $ à 430 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 373 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies réduit le cours cible à 295 $, contre

365 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours

cible est ramené de 310 $ à 285 $

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 73 $ à 61 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 10 $ contre

12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho ramène le prix cible de 12 $ à 10 $

* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10

* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 41 $ à 52 $

