TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.
FAITS MARQUANTS
* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 47 $ contre 57 $
* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 132 $ contre 167 $
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $ contre 164 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré
* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 118,00 $ contre 117,00 $
* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 221 $ contre 216 $
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 141 $ contre 147 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ contre 32 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève le prix cible de 45 à 60 dollars
* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars
* Apa Corporation APA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 28 $
* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 $ à 145 $
* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 162 $ contre 164 $
* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit le prix cible de 168 $ à 158 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 142 $ contre 166 $
* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 9 $ à 18 $
* Bd BDX.N : Citigroup réduit le prix cible de 233 $ à 232 $
* Bd BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 220 $ à 190 $
* Bd BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 205 $ à 170 $
* Bd BDX.N : RBC réduit le prix cible de 210 $ à 172 $
* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 184 $ à 157 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 185 $ à 161 $
* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève le PT à 41 $ contre 32 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 56 $ à 51 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 243 $ contre 209 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 256 $ contre 237 $
* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 825,00 $ à partir de
735,00 $
* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 155 $ à partir de 118 $
* Cencora COR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 419 $ à partir de 417 $
* Cencora Inc. COR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 405 à 429 dollars
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 100 à 90 dollars
* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies augmente le prix cible de 81 $ à 84 $
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible de 49 $ à 72 $
* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 35 à 34 dollars
* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 37 $, contre 28 $
auparavant
* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 46 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $
* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ de 45
* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible à 53 $ contre 67 $
* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 50 $ de 65
* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 50,00$ de 60,00
* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 60$ de 55
* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit le prix cible à 47$ de 57
* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 50 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays augmente le prix cible de 19 $ à 21 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 48 à 55 dollars
* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 116 $ à 126 $
* Fedex Corp. FDX.N : Barclays relève le cours cible de 360 à 450 dollars
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; abaisse le
cours cible de 25 à 24 dollars
* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 350 $
* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 46 à 57 dollars
* Graftech International Ltd EAF.N : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 10 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 370 $, contre 410 $ auparavant
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 410,00 $ à 370,00 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 235 $ de 215 $
* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève le prix cible de 22 $ à 55 $
* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 132 $ contre 167 $
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible de 440 à 464 dollars
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible à 1 107 $ contre 983 $
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays ramène le cours cible à 133 $, contre 164 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 79$ de 75
* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 149 à 165 dollars
* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 72 dollars
* Onsemi ON.O : B. Riley relève le cours cible de 58 à 64 dollars
* Onsemi ON.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 68 $
* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $
* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible à 70 $ contre 56 $
* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 72
* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène le cours cible de 235 $ à 225 $
* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays augmente le prix cible à 127 $ contre 113 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à
96,00 $ contre 95,00 $ auparavant
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 126 $
* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de sous-pondération;
PT 132 $
* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 64 $ à 55 $
* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible de 188 $ à 224 $
* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève le cours cible de 187 à 200 dollars
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 24 dollars
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré
* Snap-On Inc SNA.N : Roth MKM relève le cours cible de 385 à 409 dollars
* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec une note de
pondération égale
* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec un objectif de
prix de 89
* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le prix cible de 150 $ à 175 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 58 $ contre 64 $
* under Armour Inc UAA.N : Citigroup passe de neutre à vente
* Upwork Inc UPWK.O : Citigroup réduit le prix cible de 19 $ à 17 $
* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies réduit le prix cible à 23 $ contre 27 $
* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le cours cible de 83 $ à 91 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève le cours cible de 78 $ à 84 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; augmente le PT à $203 de
$191
* Walmart, Inc. WMT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 140 $ de 130 $
* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 350,00 $ de 410,00 $
* Waters Corp WAT.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible 425
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 425 $ à 430 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 373 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies réduit le cours cible à 295 $, contre
365 $ auparavant
* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours
cible est ramené de 310 $ à 285 $
* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 73 $ à 61 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 10 $ contre
12 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho ramène le prix cible de 12 $ à 10 $
* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10
* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 41 $ à 52 $
